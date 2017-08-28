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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 16 Сентября, 10:13 |
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Приморский драматический театр им. М. Горького внесли в список на реконструкцию
По опросу ВЦИОМ 25 процентов дальневосточников рассматривают уровень развития культурной жизни региона как ключевой фактор при принятии решения о переезде с Дальнего Востока. Об этом сообщил заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.
Как рассказал замминистра, к 2025 году на Дальнем Востоке появится 110 тысяч новых рабочих мест. По его словам, формирование комфортной среды для жизни людей, которые приедут в регион и займут эти рабочие места, а также для жителей макрорегиона является ключевой задачей.
«Наша конечная цель - обеспечить конкурентоспособность Дальнего Востока в плане качества жизни для наших граждан и для тех инвесторов, которые приходят сюда работать и зарабатывать. Если мы этого не сделаем, то никакие линии электропередач, никакие газопроводы, никакие территории опережающего развития не привлекут и не задержат здесь инвесторов, а самое главное - тех людей, которые приедут работать на этих новых объектах. Это наш общий вызов. Без этой работы, к сожалению, опережающего развития ДВ не будет», - заявил Сергей Качаев.
По его словам, первые шаги в этом направлении сделаны. «Мы сформировали специальный раздел в государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 2012–2020 годы. Специальный раздел - комплекс мероприятий и объектов, которые будут реализованы или построены на Дальнем Востоке в перспективе до 2020 года», - сказал замминистра.
Как отметил Сергей Качаев, в этот раздел уже включено строительство восьми объектов культуры, в том числе строительство театра юного зрителя в Якутии, театра кукол на Камчатке, создание художественной галереи в Хабаровске, дома культуры в селе Новотроицкое Амурской области и центра этнической культуры северо-востока в Магадане. Также в «дальневосточный раздел» включена реконструкция пяти театров и домов культуры в субъектах Дальнего Востока, в том числе драматического театра Комсомольске-на-Амуре, средства на реконструкцию которого уже выделены из резервного фонда Правительства Российской Федерации, а также включен Приморский академический краевой драматический театр им. М. Горького.
В госпрограмму вошел и комплекс мероприятий по созданию спектаклей в рамках общественно-исторических проектов: организация гастролей, а также поддержка фестивалей и создание туристических кластеров. Как рассказал замглавы Минвостокразвития, все эти объекты включены также в комплексные планы развития регионов Дальнего Востока.
Сергей Качаев напомнил, что на Дальнем Востоке создаются ряд филиалов ключевых федеральных театров и музеев.
«Наша задача, чтобы федеральные проекты, которые реализуются на Дальнем Востоке, и финансировались из федерального бюджета. В этом случае мы обеспечим регулярность и гарантированность существования этих филиалов, - сказал Сергей Качаев. - Тогда мы реально создадим сеть федеральных культурных учреждений, которые будут дополнять уже существующее культурное поле».
Напомним, в ходе заседания президиума Государственного совета, посвящённого вопросам комплексного социально-экономического развития регионов Дальнего Востока, Президент России Владимир Путин отметил необходимость повышения качества жизни и социального самочувствия людей на Дальнем Востоке.
«Мы уже научились привлекать на Дальний Восток инвестиции, и эта работа, безусловно, будет продолжаться. Сейчас на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей. Он должен не только достичь среднероссийского, а в перспективе и как можно быстрее превысить этот уровень. Очень важно добиваться таких позитивных перемен, которые реально почувствуют люди, живущие в дальневосточных регионах», - считает Владимир Путин.
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