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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Сентября, 11:55 |
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На ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин поручил облегчить жизнь резидентам
Предложение было озвучено, когда Владимир Путин осматривал стенд Корпорации развития Дальнего Востока, представленный на ВЭФ-2018. Рассказывая Президенту о результатах работы, Денис Тихонов сообщил о предложении КРДВ внедрить новые услуги для резидентов, в том числе аутсорсинг бухгалтерского учёта, таможенного оформления, кадрового делопроизводства. Это в том числе позволит Корпорации проходить проверки контрольных органов вместо резидентов.
«Проработайте это предложение», — сказал Путин, обращаясь к вице-премьеру РФ, полномочному представителю президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.
Денис Тихонов добавил, что в случае поддержки главой государства озвученного предложения, будет создан проект законодательного регулирования по вопросу.
На сегодняшний день АО «Корпорация развития Дальнего Востока» оказывает консалтинговые услуги резидентам в сфере бухгалтерского и налогового учёта, таможенного сопровождения, инжиниринга, информационных технологий. За год было удовлетворено более 1000 обращений. Идет активная работа по защите интересов резидентов, в том числе в суде - на сегодняшний день ведется порядка 100 процессов. Идет продуктивное взаимодействие с органами прокуратуры.
Фото: kremlin.ru
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