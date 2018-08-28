|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 14 Сентября, 18:48 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Банк ВТБ внес в Фонд Дальневосточного федерального университета 40 миллионов рублей
Данный шаг усиливает сотрудничество одного из крупнейших банков страны с университетом. На сегодняшний день ВТБ является крупнейшим вкладчиком в эндаумент ДВФУ.
«Одно из ключевых приоритетных направлений банка — глобальная поддержка образовательных и научных проектов по всей России. Мы надеемся, что сотрудничество ВТБ и Фонда Дальневосточного федерального университета, которое продолжается не один год, будет способствовать развитию науки и технологий в России», — отметил начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий - вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев.
«Мы благодарим руководство банка ВТБ за системную поддержку. Целевой капитал “Фундаментальные и поисковые исследования” сформирован благодаря вкладам банка ВТБ и сегодня является самым крупным активом эндаумент-фонда университета, — отметил президент Фонда ДВФУ Игорь Осипов. — Доходы этого капитала уже стали источником поддержки перспективных молодых ученых ДВФУ».
Фонд ДВФУ учрежден для привлечения стратегических, долгосрочных инвестиций, вкладов и пожертвований от корпораций-партнеров, частных лиц и демонстрирует стабильный ежегодный прирост активов и партнерских проектов. С 2017 года наступил качественно новый этап в деятельности эндаумента: доходы от инвестированных средств начали активно работать на развитие университета, на образовательные и научные проекты ДВФУ было направлено 16 миллионов рублей. Текущие активы Фонда составляют 490 миллионов рублей.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Во Владивостоке намерены открыть представительство японской бизнес-ассоциации JETRO
- В работе ВЭФ во Владивостоке приняли участие 6002 делегата
- Банк ВТБ внес в Фонд Дальневосточного федерального университета 40 миллионов рублей
- На ВЭФ во Владивостоке Владимир Путин поручил облегчить жизнь резидентам
- Четвертый Восточный экономический форум в Приморье "побил" рекорды
- Сбербанк провел российско-китайский деловой завтрак в рамках ВЭФ во Владивостоке
- Японский бизнес заинтересован во Владивостоке
- В столице Приморья откроется торгпредство Монголии
- Премьер-министр Республики Корея хочет приехать на ВЭФ-2019 во Владивосток на поезде
- Во Владивостоке Сбербанк и ДВФУ открыли первую в России Школу цифровой экономики
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.