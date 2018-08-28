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14 Сентября 2018, 16:17 | Регион сегодня |

В работе ВЭФ во Владивостоке приняли участие 6002 делегата

220 соглашений на общую сумму 3,1 триллиона рублей заключено на четвертом Восточном экономическом форуме

Восточный экономический форум ежегодно расширяет свои границы – из года в год увеличивается количество иностранных делегаций, мероприятий, встреч и подписанных соглашений по полях форума. В этот раз в деловую программу вошло свыше 100 деловых мероприятий, посвященных наиболее актуальным темам региональной и международной повестки, в том числе панельные сессии, деловые завтраки и круглые столы, теледебаты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.

В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Самые многочисленные делегации (официальные лица и представители бизнеса) прибыли из таких стран, как КНР (1096 человек), Япония (570 человек), Республика Корея (335 человек), а также Монголия, США и Великобритания. КНДР представили 12 человек.

Главы пяти государств стали почетными участниками ВЭФ–2018 – Президент России Владимир Путин, Председатель КНР Си Цзиньпин, Президент Монголии Халтмагийн Баттулга, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и Премьер-министр Республики Корея Ли Нак Ён.

В форуме участвовали более 340 глав иностранных компаний, 383 – российских.

220 соглашений на общую сумму 3,1 триллиона рублей заключено на четвертом Восточном экономическом форуме. Приморский край в лице врио Губернатора Андрея Тарасенко подписал около 50 соглашений о сотрудничестве и реализации инвестиционных проектов с крупными корпорациями, банками на сумму около 120 миллиардов рублей, последние подписания еще продолжаются.

На полях ВЭФ Андрей Тарасенко и его заместители провели более 20 встреч – с делегациями из Франции, Таиланда, КНДР, Монголии, Канады, Швеции, Вьетнама, Республики Корея, всех девяти провинций Китая, прибывших на форум, и другими.

В частности, подписаны документы о намерениях по строительству в Приморье птицеводческого комплекса для производства 22,5 тысяч тонн мяса индейки, комбикормового завода мощностью 15 тонн в час и элеватора мощностью 30 тысяч тонн единовременного хранения. ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» намерен построить современную компакт-верфь и организовано серийное производство ресурсосберегающих высокотехнологичных судов. Объем вложений составит не менее 5 миллиардов рублей.

Подписаны также протокол о намерениях, предусматривающих локализацию производства воздушных судов DHC6-400 на территории региона, соглашение по организации сборочного производства китайской электронной техники, о развитии сотрудничества в сфере комплексного геологического изучения и освоения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы, о строительстве нефтеперерабатывающего завода с объемом инвестиций 50 миллиардов рублей, двух ветровых энергетических установок на острове Попова, о строительстве Центра протонной терапии на острове Русском и другие.

Ключевым событием форума стало пленарное заседание «Дальний Восток: расширяя границы возможностей» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина, Председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Монголии Халтмагийн Баттулги, Премьер-министра Японии Синдзо Абэ, Премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна.

Во время форума также прошли бизнес-диалоги, круглый стол глав регионов России и Китая, Межправительственная Российско-Китайская Комиссия, Международная конференция АТЭС по образованию, сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай», презентация цифровой платформы для инвесторов и экспортеров Дальнего Востока, молодежные площадки.

Традиционно в рамках ВЭФ организовали масштабную культурно-спортивную программу: выставку «Улица Дальнего Востока», международный турнир по дзюдо, российский этап гонки «СКФ Дальневосточная регата учебных парусников – 2018», международный товарищеский матч по футболу между командами «Луч» и «Яньбянь Фудэ», концерты, спектакли, выставки и многое другое.

В пятницу, 14 сентября, на Русском острове проходит социальный день ВЭФ. В ближайшие выходные выставку «Улица Дальнего Востока» смогут посетить все желающие.

Фото –  kremlin.ru.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Путин  ВЭФ  Приморье 


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