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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке намерены открыть представительство японской бизнес-ассоциации JETRO
Его планируется разместить на базе Владивостокского центра развития предпринимательства и стартапов, об этом стало известно в ходе рабочей встречи исполнительного вице-президента JETRO господина Ясукадзу Ирино и главы Владивостока Виталия Веркеенко накануне, 13 сентября.
Во встрече приняли участие глава представительства JETRO в Москве Кунихиро Номура и старший директор по глобальной стратегии в России и Евразии департамент планирования компании в Токио Хисаси Мураками. С российской стороны - заместитель главы Владивостока Сергей Шерстюк, начальник управления по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив Кирилл Батанов и другие специалисты.
Глава Владивостока Виталий Веркеенко предложил японской организации по развитию внешней торговли открыть своё третье представительство в России во Владивостоке. С этим предложением он выступил ещё в конце апреля на встрече с руководством JETRO, которая проходила в Японии.
«Сегодня офисы японской организации по развитию внешней торговли работают в Москве и Санкт-Петербурге. Учитывая близость Владивостока и давние, тесные связи, логично и справедливо было бы открыть представительство JETRO в столице Приморья. Убежден, что это укрепит и ускорит наше сотрудничество», - заявил тогда Виталий Веркеенко.
Японская сторона согласилась с таким предложением и пообещала рассмотреть возможность открытия представительства во Владивостоке. На прошедшей вчера встрече специалисты JETRO рассказали, что японский бизнес заинтересован в реализации масштабных проектов. Этому способствует также хорошие отношения стран, удобная логистика, льготные режимы для резидентов Свободного порта. 150 компаний заинтересованы работать на Дальнем Востоке России.
«Владивосток – очень привлекательное место для бизнеса. Наша компания уже подготовила специальное издание «Стиль Владивостока» для японских бизнесменов, но в реальности город интереснее», - подчеркнул Ясукадзу Ирино.
Иностранные специалисты рассказали о том, что уже в 20-х числах сентября в Японии пройдёт встреча и обсуждение вопросов ресторанного бизнеса, на неё пригласили российских бизнесменов и из Владивостока.
«Это позволит найти новые векторы организации и развития японского бизнеса во Владивостоке. Всего же мы уже провели уже 27 семинаров для наших бизнесменов, два из них были конкретно посвящены возможностям ресторанного бизнеса в вашем городе», - подчеркнула японская сторона.
«Потенциал развития отношений в сфере бизнеса очень высок, но он не реализован в той мере, в которой хотелось бы. Владивосток должен стать примером отношений Японии и России и мы должны приложить для этого все возможные усилия», - поделился глава города Виталий Веркеенко.
Он также добавил, что для развития отношений готов лично проводить семинары и рассказывать японским бизнесменам о возможностях реализации их проектов на Дальнем Востоке, а в частности – в городе Владивостоке.
Отметим, Владивосток занимает особое место и в развитии российско-японских отношений. Активизация сотрудничества началась после второго Восточного экономического форума, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил Владимиру Путину сделать Владивосток ещё прекраснее и комфортнее. На пленарном заседании IV Восточного экономического форума премьер-министр Японии в ходе своего выступления отметил успешный опыт сотрудничества с Россией на Дальнем Востоке, в том числе во Владивостоке. Синдзо Абэ привел в пример пилотный проект установки адаптивных светофоров и открытие медицинского центра «Хокуто» в приморской столице.
Ольга Суходоева, panina@vlc.ru
Антон Шумейко (фото)
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Карасик в теме?
ахаха, Веркеенко с дуба рухнул? Какой потенциал? Во всем приморье три калеки живет, из них два узбека, кому это нужно?
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