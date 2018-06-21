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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 17 Июля, 17:11 |
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В Приморье не будут выдавать земельные участки в зонах подтопления
Так, и.о. главы Дальнегорского городского округа Разия Козырева сообщила, что основная часть работ по ликвидации последствий паводка в районе завершена.
«На территории округа основные аварийно-восстановительные работы выполнены, хоть пока и в неполном объеме. Это расчистка русел рек и берегоукрепление, ремонт дорожного полотна и мостовых переправ», - сообщила Разия Козырева.
Глава региона поблагодарил представителей районов Приморья за слаженную работу, но акцентировал внимание на том, что она еще не завершена.
«Я поддерживаю позицию Правительства РФ и Юрия Трутнева в том, что нужно упростить и ускорить процедуру денежных выплат. Нам нужно успеть помочь людям до наступления зимы. Отопительный сезон уже начинается. Время не ждет», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Губернатор также обратил внимание присутствующих на заявление Президента Владимира Путина, сделанное в ходе его рабочего визита во Владивосток.
«Президент отметил, что необходимо помочь тем гражданам, которые физически не могут сделать ремонт. Не только выплатить компенсации, но и содействовать в организации ремонтных работ», - заявил глава региона.
Кроме того, Владимир Миклушевский вновь акцентировал внимание на поручении Президента принять исчерпывающие меры к тому, чтобы исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску наводнения.
«Нам необходимо сделать так, чтобы исключить возможность выдачи земельных участков под строительство в зонах подтопления. Прошу прокуратуру подключиться к решению этого вопроса. Понятно, что люди хотят селиться там, где красиво и удобно, поближе к реке, но это до тех пор, пока беда не нагрянет», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин в конце лета посетил с рабочим визитом Владивосток, где провел совещание по вопросу ликвидации последствий паводковой ситуации на Дальнем Востоке. По итогам совещания был подписан соответствующий указ.
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