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Жители Приморья смогут покупать молоко без магазинной наценки в 30%
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко посетил гормолокозавод «Артемовский» в рамках визита в городской округ во вторник, 14 ноября. В планах предприятия – расширение ассортимента продукции и рынков сбыта. Глава Приморья предложил идею, как эту отрасль поддержать.
Производить молоко и молочные продукты завод начал в 1961 году. В производстве продукции используется только натуральное молоко, поставляемое животноводческим комплексом ООО «ХАПК «Грин Агро». В этом году предприятие планирует выйти на объемы более 12 тысяч тонн.
«В сутки с конвейерных линий сходит около 40 тонн продукции под торговыми марками “Артемка” и “Грин Агро”. Применяем новейшие технологии», – сообщил управляющий директор Олег Назарьев.
Всего сегодня гормолокозавод «Артемовский» выпускает более 60 наименований продукции – молоко, традиционные кисломолочные продукты, десерты, сыры плавленые и сыр адыгейский. Качественная продукция для приморцев – таков девиз компании.
Андрей Тарасенко попробовал местный биойогурт, отметил хорошие вкусовые качества продукции.
«Вкусно. И ассортимент какой широкий! Можете выходить на экспорт, когда заполните внутренний рынок», – подчеркнул глава края.
Врио губернатора заявил, что он намерен увеличивать в Приморье число точек сбыта.
«Будем сейчас решать этот вопрос. Хотим, чтобы люди могли покупать продукцию местную по цене производства, без магазинной наценки в 30%. Хочу бороться с этим явлением. Готовы работать, если дадим вам площадку для сбыта?» – поинтересовался Андрей Тарасенко у собственника завода.
Представители предприятия ответили – готовы. Тем более, что в ближайших планах – развитие производства. В селе Алексеевка Ханкайского района уже ведется строительство комплекса на 3,6 тысяч голов молочного стада.
«Мы готовы во Владивостоке в каждом районе по одному социальному магазину поставить, когда будет разработана соответствующая программа поддержки краем. Например, при предъявлении удостоверения пенсионера люди смогут в таких местах покупать нашу продукцию», – сказал руководитель предприятия.
Андрей Тарасенко дал профильному департаменту администрации Приморского края поручение проработать данный вопрос. Врио губернатора также предложил заводу закупать молоко местных производителей. По словам главы Приморья, «многие хозяйства сейчас разрастаются, но не знают, куда сбывать молоко».
Представители предприятия ответили, что на базе действующего комплекса можно организовать работу ветеринарных специалистов, которые смогли бы выезжать в хозяйства и проверять стадо.
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