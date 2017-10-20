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14 Ноября 2017, 17:31 | Регион сегодня |

Даурский заповедник усиливает охрану дзерена

В Забайкалье в праздничные выходные, 4-6 ноября, опергруппа инспекции в области охраны окружающей среды Даурского заповедника задержала две бригады браконьеров, отстрелявших косулю и четырех дзеренов.

Задержания стали результатом специальных мероприятий по усилению антибраконьерского контроля, проводимых инспекцией заповедника, охотслужбой Забайкальского края и другими службами в приграничной полосе в связи с заходом дзеренов из Монголии. Антибраконьерскую деятельность Даурского заповедника в сохранении редких животных в южных районах Забайкальского края многие годы поддерживает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

«Даурия — единственное место обитания дрезена в России. В начале этого столетия дзерены вернулись на территорию Забайкалья и остались в Даурском заповеднике. С созданием федерального заказника «Долина дзерена», регионального заказника «Агинская степь», степной охранной зоны Сохондинского заповедника сформирована сеть ООПТ для охраны этой редкой антилопы. Эти меры позволили восстановить популяцию дзерена в нашей стране. Амурский филиал WWF России поддерживает оперативно-рейдовую работу Даурского и Сохондинского заповедников. Тяжелый труд инспекторов приносит свои плоды —  браконьеры не остаются безнаказанными, — говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. — Не в последнюю очередь успех по сохранению популяции дзерена и других редких видов стал основанием для включения в этом году «Ландшафтов Даурии» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».

Как сообщил пресс-центр Даурского заповедника, в ноябре двое жителей села Буйлэсан, проводя загонную охоту в полосах ивняка в охранной зоне Даурского заповедника, добыли одну косулю.  Сразу после охоты нарушители были задержаны инспекторами. За совершенное правонарушение — охоту в охранной зоне заповедника, где этот вид деятельности запрещен, граждане подвергнуты административному наказанию — штрафу, по три тысячи рублей каждый. Также им предстоит возместить причиненный государству экологический ущерб в размере 100 тысяч рублей.

Далее опергруппа переместилась в окрестности села Красная Ималка. Здесь была обнаружена автомашина Mitsubishi Delica, из окна которой велся отстрел дзеренов. Хотя охота и не проводилась в запрещенном месте — заповеднике, его охранной зоне или заказнике, она осуществлялась запрещенным способом — с использованием механического транспортного средства, а объектом добычи стали краснокнижные животные.  После задержания транспортного средства на место была вызвана оперативно-следственная группа Отделения полиции МВД «Акшинский» по Ононскому району Забайкальского края, которая провела оперативно-розыскные мероприятия. В итоге были обнаружены четыре туши дзеренов и другие вещественные доказательства, достаточные для возбуждения уголовного дела по статье 258 УК РФ — за незаконную добычу животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации.

«Инспекция Даурского заповедника в сотрудничестве с другими государственными службами оказывает помощь в охране скоплений зверей и птиц, в том числе, и за переделами подконтрольной ей территории. В первую очередь это касается видов, включенных в Красную книгу России, — говорит директор заповедника «Даурский» Вадим Кирилюк. — К осени численность местных дзеренов в Даурском заповеднике и заказнике «Долина дзерена» превысила 8 тысяч особей.  В важные периоды своего жизненного цикла — во время миграций или размножения, животные часто скапливаются на некоторое время на небольших участках. В это время они очень уязвимы даже перед простым беспокойством, поэтому наши сравнительно небольшие усилия способны принести огромную пользу. Кроме этого, существуют отдельные преступные группы, которые, хоть и малочисленны, но своей высоко специализированной деятельностью наносят огромный урон. Среди них — заготовители больших партий легкодоступного дикого мяса, того же дзерена, или ловцы соколов для поставки в арабские страны. Иногда наглость переходит все границы. Но, как говорится, сколько веревочке не виться, все равно конец будет».  

Фото  с оперативного рейда предоставлено Даурским заповедником.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

 

Теги: Даурский заповедник 


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