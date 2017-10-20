|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 14 Ноября, 23:32 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Даурский заповедник усиливает охрану дзерена
Задержания стали результатом специальных мероприятий по усилению антибраконьерского контроля, проводимых инспекцией заповедника, охотслужбой Забайкальского края и другими службами в приграничной полосе в связи с заходом дзеренов из Монголии. Антибраконьерскую деятельность Даурского заповедника в сохранении редких животных в южных районах Забайкальского края многие годы поддерживает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.
«Даурия — единственное место обитания дрезена в России. В начале этого столетия дзерены вернулись на территорию Забайкалья и остались в Даурском заповеднике. С созданием федерального заказника «Долина дзерена», регионального заказника «Агинская степь», степной охранной зоны Сохондинского заповедника сформирована сеть ООПТ для охраны этой редкой антилопы. Эти меры позволили восстановить популяцию дзерена в нашей стране. Амурский филиал WWF России поддерживает оперативно-рейдовую работу Даурского и Сохондинского заповедников. Тяжелый труд инспекторов приносит свои плоды — браконьеры не остаются безнаказанными, — говорит директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов. — Не в последнюю очередь успех по сохранению популяции дзерена и других редких видов стал основанием для включения в этом году «Ландшафтов Даурии» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО».
Как сообщил пресс-центр Даурского заповедника, в ноябре двое жителей села Буйлэсан, проводя загонную охоту в полосах ивняка в охранной зоне Даурского заповедника, добыли одну косулю. Сразу после охоты нарушители были задержаны инспекторами. За совершенное правонарушение — охоту в охранной зоне заповедника, где этот вид деятельности запрещен, граждане подвергнуты административному наказанию — штрафу, по три тысячи рублей каждый. Также им предстоит возместить причиненный государству экологический ущерб в размере 100 тысяч рублей.
Далее опергруппа переместилась в окрестности села Красная Ималка. Здесь была обнаружена автомашина Mitsubishi Delica, из окна которой велся отстрел дзеренов. Хотя охота и не проводилась в запрещенном месте — заповеднике, его охранной зоне или заказнике, она осуществлялась запрещенным способом — с использованием механического транспортного средства, а объектом добычи стали краснокнижные животные. После задержания транспортного средства на место была вызвана оперативно-следственная группа Отделения полиции МВД «Акшинский» по Ононскому району Забайкальского края, которая провела оперативно-розыскные мероприятия. В итоге были обнаружены четыре туши дзеренов и другие вещественные доказательства, достаточные для возбуждения уголовного дела по статье 258 УК РФ — за незаконную добычу животных, включенных в Красную книгу Российской Федерации.
«Инспекция Даурского заповедника в сотрудничестве с другими государственными службами оказывает помощь в охране скоплений зверей и птиц, в том числе, и за переделами подконтрольной ей территории. В первую очередь это касается видов, включенных в Красную книгу России, — говорит директор заповедника «Даурский» Вадим Кирилюк. — К осени численность местных дзеренов в Даурском заповеднике и заказнике «Долина дзерена» превысила 8 тысяч особей. В важные периоды своего жизненного цикла — во время миграций или размножения, животные часто скапливаются на некоторое время на небольших участках. В это время они очень уязвимы даже перед простым беспокойством, поэтому наши сравнительно небольшие усилия способны принести огромную пользу. Кроме этого, существуют отдельные преступные группы, которые, хоть и малочисленны, но своей высоко специализированной деятельностью наносят огромный урон. Среди них — заготовители больших партий легкодоступного дикого мяса, того же дзерена, или ловцы соколов для поставки в арабские страны. Иногда наглость переходит все границы. Но, как говорится, сколько веревочке не виться, все равно конец будет».
Фото с оперативного рейда предоставлено Даурским заповедником.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Даурский заповедник усиливает охрану дзерена
- В Приморье с конвейера "Юбо-Сумотори" в 2018 году сойдет 500 грузовиков
- Жители Приморья смогут покупать молоко без магазинной наценки в 30%
- В Приморье не будет проблем со скотчем
- В Приморье строится единственный на Дальнем Востоке технический "Диснейленд"
- Любого желающего научат "продавать Приморье"
- Хабаровск готовится установить новый рекорд России
- На подработке с гибким графиком жителям Приморья обещают от 70 тыс. рублей
- Приморье готовится к открытию первого Российско-Японского продовольственного форума
- Приморский край готов выступить оператором аукционного дома для рыбаков
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.