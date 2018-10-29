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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 14 Ноября, 14:02 |
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Сбербанк меняет пластик на цифру
Карта доступна для заказа в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" с 15 октября, сообщает пресс-служба банка.
Цифровая карта выпускается мгновенно, ее реквизиты будут сразу доступны в приложении, код безопасности для оплаты покупок в сети Интернет присылается в СМС. Сразу после выпуска карту можно добавить в телефон для бесконтактной оплаты с помощью Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.
«Цифровая карта - это наш очередной уверенный шаг в реализации стратегии отказа от пластика. Карта не имеет ограничений, присущих виртуальным картам: ею можно платить как в Интернете, так и в магазинах с помощью смартфона», - говорит директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Светлана КИРСАНОВА.
По ее словам, карту можно бесплатно заказать в мобильном приложении за одну минуту, добавить в Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay и начать пользоваться. За совершение покупок по карте клиенту может быть предоставлен доступ к широкому кругу сервисов по подписке Яндекс.Плюс, в том числе таким как Яндекс.Музыка и бесплатная доставка на новом маркетплейсе Беру.
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