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14 Ноября 2018, 09:00 | Регион сегодня |

Редомициляция по-русски

Что это и как будет работать на острове Русский?

Острову Русскому предписано стать площадкой для инновационных решений, в том числе и в административной и налоговой сферах. Здесь должны прописаться, в прямом смысле этого слова, международные компании, планирующие вернуть свой капитал из офшоров в российскую юрисдикцию.

3 августа 2018 был принят пакет законов, определяющих параметры функционирования специальных административных районов (САР) - территорий на о. Русский (Приморский край) и о. Октябрьский (Калининградская область) с особым правовым режимом для редомицилированных иностранных компаний. Что это? Как это работает? Какие проблемы есть? На эти и другие вопросы отвечает Руководитель Дальневосточной практики КПМГ Ольга СУРИКОВА.

- Ольга, создание специальных административных районов в Российской Федерации - это новое предложение для бизнеса, для которого «миграция» в российскую гавань становится насущной необходимостью. Давайте для начала разъясним, что такое режим САР, для чего он создан и кому может быть интересен?

- В сущности, САР - механизм для комфортного «переезда» иностранных холдинговых компаний в российскую юрисдикцию путем редомициляции таких компаний - смены личного закона (страны регистрации) и признания российского налогового резидентства.

Досье "Дальневосточного капитала": Корпоративная редомициляция компании - это процесс, цель и результат которого - перенос юридического адреса компании из одной юрисдикции в другую.

САР стал ответной мерой на вызовы, с которыми столкнулись иностранные компании, осуществляющие инвестиции и предпринимательскую деятельность в России и по всему миру, и их акционеры, включенные в санкционные списки США и ЕС. Санкционные ограничения, как известно, существенно осложнили их работу за рубежом. Они, прежде всего, и есть та целевая аудитория, для которой создан режим САР. Он может быть интересен также тем компаниям, которые проводят политику по возврату в РФ, однако не успели это сделать в первую и вторую волну деофшоризации. При этом общий тренд на прозрачность и развитие концепции ФПД (фактического получателя дохода) в России заставляют бизнес пересматривать стратегию присутствия за рубежом.

- Насколько сложный этот процесс? Он традиционно забюрократизирован, или же российские законодатели его максимально упростили?

- Сама технология резидентства в САР достаточно четко прописана. Так для редомициляции в РФ иностранной компании необходимо будет выполнить четыре основных требования. Во-первых, являться юридическим лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность прямо или через подконтрольные лица в Российской Федерации и за ее пределами. Во-вторых, компания должна быть создана в государстве, которое является членом или наблюдателем ФАТФ и/или членом МАНИВЭЛ, то есть по сути это относится к иностранным компаниям, зарегистрированным в таких популярных юрисдикциях как Кипр, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Сингапур и др.

В третьих, подать заявку на заключение договора об осуществлении деятельности в РФ в качестве участника САР и заключить соответствующее соглашение с управляющей компанией, функции которой по САР на острове Русском исполняет АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ). И последнее - принять на себя обязательства по осуществлению инвестиций в размере не менее 50 млн рублей на территории РФ в течение шести месяцев с даты регистрации в РФ. Обращу внимание, что здесь нет привязки инвестиционного проекта к территории - это может быть любой субъект Федерации, а также нет определенных требований к форме инвестирования - это могут быть как капитальные вложения на основании СПИК, концессионного соглашения, ГЧП или иного договора, так и вложения в уставный капитал.

Однако этого может быть недостаточно, так как изначально редомициляция в другую юрисдикцию должна быть еще разрешена законодательством страны регистрации. Есть географические ограничения, не все популярные юрисдикции позволяют редомициляцию в РФ. Не стоит забывать и про режим exit tax (налог на выход), когда переезд может привести к дополнительным налоговым последствиям в стране регистрации. 

- Что получит резидент САР? Какие выгоды предоставляет новый режим?

- В периметре САР законодатель готов предложить участникам, получившим статус международной холдинговой компаний, валютное регулирование как для нерезидентов РФ, конфиденциальность информации, пониженные налоговые ставки в отношении полученных и выплаченных дивидендов, при выполнении определенных условий, а также срочные преференции при налогообложении прибыли КИК (контролируемая иностранная компания). При этом, с момента регистрации международной холдинговой компании, участник САР получает российское право, российские стандарты бухгалтерского учета и правила налогообложения. В случае если инвестиции будут направлены на реализацию проектов в Приморском крае, есть возможность дополнительно получить еще и статус резидента СПВ и воспользоваться льготами для операционной деятельности.

- Что взято за образец при разработке российского САР?

- Российские САР создавались по опыту Гонконга, где действует принцип «одна страна - две системы». При этом российская концепция механизма САР имеет существенные отличия от иностранного аналога. Так, например, в Гонконге гибкий корпоративно-правовой режим доступен всем компаниям, в то время как в российских САР сформулированы четкие критерии участия только для редомицилированных иностранных компаний.

Другой принципиальный момент - правовая система. Если в Гонконге действует понятное инвесторам английское право, то российский САР функционирует в рамках российской правовой системы, что может усложнить процесс редомициляции, т.к. остаются вопросы, например, к акционерным соглашениям иностранных компаний, заключенным по английскому праву.

Отличия проявляются и в других сферах - валютное регулирование, требования к отчетности, доступ к финансовым рынкам. В итоге на практике мы получили уникальный правовой механизм, конструкция которого пока не до конца понятна инвестору.

- Как бизнес воспринял инициативу? Пока о намерении получить статус резидента САР заявила только МК «Финвижн Холдингс», скоро ли САР наполнится «юридическими постояльцами»?

- По нашим наблюдениям, бизнес смотрит на режим САР заинтересованно, но осторожно, и не спешит осуществлять редомициляцию иностранных холдингов. Поэтому и на сегодняшний день пока только один инвестор документально зафиксировал свои намерения стать участником САР. Такая осторожность, прежде всего, связана с несовершенством действующего законодательства, что, по существу, обнуляет привлекательность режима в части предлагаемых пониженных ставок по дивидендам.

- Какие вопросы со стороны бизнеса звучат чаще всего?

- Наибольшее количество вопросов вызывает сама редомициляция. На практике этот процесс не оттестирован и может оказаться очень длительным, в том числе, в силу необходимости получения корпоративных согласований и одобрений, а также с учетом законодательных особенностей и ограничений в стране первоначальной регистрации.

При этом текущая версия законодательства предусматривает переходный период до 1 марта 2019 года, в течение которого международная компания вправе применить специальные правила определения налоговой стоимости своих активов при редомициляции в РФ. Бизнес высказывает опасения, что эти особые правила останутся «невостребованными», поскольку провести редомициляцию в эти сроки иностранным компаниям будет сложно. С другой стороны, с учетом действующих положений, на практике может сложиться ситуация, когда иностранная компания, получившая статус участника САР, одновременно несет налоговые обязательства и в России, как налоговый резидент РФ, и в стране создания, так как процесс выхода также занимает время.

С другой стороны, участие в САР предполагает административную нагрузку - иностранные компании при «миграции» обязаны будут перестроить свои бизнес-процессы, в том числе, в части применимого права, стандартов бухгалтерского учета и правил налогообложения.

Есть вопросы и к получению статуса международной холдинговой компании в целях применения режима САР. Сейчас такой статус может получить только иностранная организация, созданная в соответствии со своим личным законом в период до 1 января 2018 года. При этом, в силу принятия в 2015 году большого пакета деофшоризационных мер, многие российские группы компаний осуществляли в течение 2015-2018 гг. реорганизацию либо редомициляцию своих иностранных компаний, которые теперь формально могут не соответствовать критериям участия в САР.

Остались вопросы и в части налого- обложения - не до конца урегулирован порядок применения к участникам САР правил КИК, есть ограничения в части применения специальной ставки налога у источника при выплате дивидендов. Отдельный вопрос, который волнует бизнес, - где гарантия, что российские налоговые органы не будут пытаться пересмотреть налоговое резидентство таких компаний ретроспективно? Резюмируя, можно сделать вывод, что в текущей редакции режим содержит больше вопросов, чем возможностей.

- В общем, есть большая вероятность того, что режим может так и не начать «работать» и останется лишь благим намерением, как это нередко бывало в российской практике. Что дальше?

- Над настройкой режима уже ведется работа - готовится редакция САР 2.0, направленная на устранение выявленных противоречий и белых пятен. В частности, планируется расширить круг лиц, скорректировать сроки применения налоговых льгот, дать возможность применения норм иностранного корпоративного права к редомицилированным компаниям, сохранить возможность ведения отчетности по МСФО или иным стандартам для целей выплаты дивидендов.
На наш взгляд, адаптировать режим САР под российские реалии без качественного диалога между бизнесом и законодателем вряд ли удастся, поэтому дальнейшее развитие САР видится через совершенствование законодательства с учетом позиции бизнес-сообщества по открытым вопросам.  

Лариса ЛАРИНА

Журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2018 год. 

Теги: остров Русский  САР  Ольга Сурикова 


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