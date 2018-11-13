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Выборы губернатора Приморского края больше напоминают спецоперацию
С начала октября все действия, направленные на организацию подготовки к выборам, выполняются как по нотам: круг участников предвыборной гонки расширен, однако сделано многое, чтобы этот круг максимально обновился по сравнению с прежними выборами.
Напомним, что первым шагом стало оперативное изменение Избирательного кодекса Приморского края. Законопроект, расширяющий круг потенциальных претендентов на губернаторский пост за счет самовыдвиженцев, был внесен в парламент края через считанные часы после того, как назначенный врио губернатора Олег КОЖЕМЯКО обозначил намерение идти на выборы самостоятельно. Еще через несколько дней новую редакцию Избирательного кодекса приняли в трех чтениях - таким образом, к моменту официального старта новой избирательной гонки ее правила уже изменились.
Кроме того, дату повторных выборов назначили в последний возможный для этого день - 16 октября. Это примерно на треть сократило сроки выдвижения кандидатов, сбора ими подписей муниципальных глав и депутатов; а для тех, кто в итоге будет зарегистрирован - и сроки предвыборной агитации в СМИ.
Подписи в дефиците
Ключевой этап - сбор подписей муниципальных депутатов и глав в поддержку выдвижения кандидатов - на этот раз продлился всего три недели. Для прохождения «муниципального фильтра» кандидатам необходимо собрать не менее 140 подписей не менее чем в 26 из 34 муниципальных образований Приморья. Количество необходимых подписей (140) составляет 7% от общего количества депутатов и глав в городах, районах и поселениях (в других регионах РФ данный показатель варьируется от 5% до 10%).
А дальше начинается чистая математика. Если допустить, что каждый из выдвинувшихся кандидатов соберет подписи 7% депутатов и глав, то получается, что пройти «муниципальный фильтр» могут не более 14 человек. Все, кто медлит с выдвижением и сбором подписей, рискуют просто не успеть за «дефицитными» подписями. Совпадение или нет, но 13 кандидатов, среди которых и представители политических партий, и самовыдвиженцы, выдвинулись уже в первый отведенный для этого день - 26 октября. Предвыборные конференции некоторых партий прошли уже в 8 часов утра, и примерно тогда же крайизбирком о своем участии в выборах уведомил и первый самовыдвиженец - врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Отметим, что кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать не только подписи 140 муниципальных глав и депутатов, но и примерно 7,2 тысяч жителей Приморья. На сбор необходимого количества подписей и передачу их в крайизбирком у всех кандидатов есть время до 18 ноября включительно.
Попробовать силы в борьбе за пост губернатора Приморья самостоятельно, помимо Кожемяко, решили депутат ЗС ПК Александр ЩЕРБАКОВ, преподаватель дальневосточного филиала Кузбасского института ФСИН Виктор ВАСИЛЬЕВ (участвовал в губернаторских выборах 2014 года - прим.автора), общественник Вячеслав ГНЕЗДИЛОВ и бизнесмен Павел МИХАЛЬЧЕНКОВ. Однако основная масса конкурентов врио губернатора - это представители различных партий. Так, приморское отделение ЛДПР уже в третий раз выдвинуло на пост главы региона депутата Госдумы РФ Андрея АНДРЕЙЧЕНКО, а «Партия роста» доверила участие в выборах главе приморского отделения «Деловой России» Алексею ТИМЧЕНКО. Депутат Думы Владивостока Роза ЧЕМЕРИС выдвинулась от партии «Женщины России», а бывший вице-губернатор Приморского края по внутренней политики Игорь СТЕПАНЕНКО - от «Патриотов России». В число «партийных» кандидатов также вошли адвокат Игорь ПОЛЯКОВ («Союз горожан»), бывший советник губернатора Приморья Виктор СТАРИЦИН («Коммунистическая партия социальной справедливости), бывший заместитель главы Росприроднадзора Олег МИТВОЛЬ, выдвинутый экологической партией «Зеленые», и пенсионер Михаил МАРЧЕНКО («Демократическая партия России»). 28 октября о выдвижении крайизбирком уведомил 14-й претендент - представитель «Партии социальных реформ» Станислав ПОЛИЩУК.
Курс на консолидацию и прямые выборы
Еще одна особенность новых выборов главы Приморья состоит в почти полной ротации среди оппонентов кандидата «от власти». Минимум два участника «летней» избирательной кампании отказались от повторного выдвижения. Первой на такой шаг пошла «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - председатель краевого отделения РППСС Юлия ТОЛМАЧЕВА, на сентябрьских выборах занявшая третье место, стала общественным советником врио губернатора края Олега Кожемяко, сохранив кресло и в Законодательном Собрании. Она отметила, что предложение «консолидировать силы и стать советником» восприняла как возможность напрямую озвучивать проблемы жителей и глубже вникнуть в механизмы работы исполнительной власти.
«В этой ситуации (кризиса власти в Приморье - прим. «ДК») оценивала свои возможности с точки зрения эффективности, готовности с колес встать у руля краевой администрации. Сейчас нет даже нескольких месяцев на «вхождение в должность». Да, есть силы, желание, определенные знания, но пока нет опыта работы в исполнительной власти, а сейчас именно это во многом будет залогом успешной деятельности на посту губернатора», - так Юлия Толмачева прокомментировала свое решение.
Поддержку Олегу Кожемяко продемонстрировала и «Справедливая Россия», хотя лидер партии Сергей МИРОНОВ поначалу требовал твердых гарантий сохранения поста сенатора от Приморья за Светланой ГОРЯЧЕВОЙ. Но в конце октября было решено, что кандидата от «СР» в декабре в бюллетенях не будет.
«Есть политика, когда в рамках демократических процессов соперничают политические силы, по-разному видящие будущее страны или региона. И есть политиканство, когда участников процесса волнует только их собственное будущее, свербящие амбиции и выгодные политтехнологические «расторговки». Сегодня будущее Приморья - в решении актуальных хозяйственных проблем края, и поэтому - «Справедливая Россия», - подчеркнул лидер «Справедливой России» в Приморье, экс-кандидат в губернаторы Алексей КОЗИЦКИЙ.
Повторное выдвижение депутата Госдумы РФ от ЛДПР Андрея Андрейченко в большей степени продиктовано позицией лидера либерал-демократов Владимира ЖИРИНОВСКОГО, утверждает источник «ДК» в партии: Владимир Вольфович ждет, что на волне успеха Сергея ФУРГАЛА в соседнем Хабаровском крае кандидат от ЛДПР покажет хороший результат и в Приморье. Отметим, что Андрей Андрейченко является наиболее опытным участником губернаторских кампаний в Приморье - на пост главы края он баллотируется уже в третий раз.
Когда номер «Двльневосточного капитала» готовился к печати, стало известно, что приморское отделение КПРФ решило не выдвигать своего кандидата на повторных выборах, хотя до этого несостоявшийся «красный губернатор» Андрей ИЩЕНКО неоднократно подтверждал намерение вновь выдвигаться на пост главы Приморья. Официальная причина - непринятие коммунистами решения об отмене итогов второго тура 16 сентября, однако в приватных разговорах члены КПРФ озвучивали иную версию - из-за большого количества кандидатов Ищенко могло физически не хватить подписей для преодоления «муниципального фильтра». Зато в губернаторы выдвинулся лидер партии «Коммунисты России» Максим СУРАЙКИН. В 2018 году он уже участвовал в выборах президента РФ, где запомнился вовсе не результатом, а потасовкой на теледебатах и обещанием сломать челюсть Павлу ГРУДИНИНУ. Список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Приморского края должен быть определен не позднее 25 ноября.
И последнее. Очевидно, что вне зависимости от исхода выборов губернатора Приморья, назначенных на 16 декабря, в 2019 году регион может ждать полномасштабная «перезагрузка» власти на муниципальном уровне. Законопроект, который до конца ноября должно рассмотреть Законодательное Собрание Приморского края, дает городам и районам самим определять способ избрания главы - по итогам конкурса (как сейчас), либо на прямых выборах. Сам Олег Кожемяко неоднократно высказывался в пользу второго варианта. И хотя в случае одобрения его законопроекта уже работающим главам в теории дается возможность доработать до конца своих полномочий, очевидно, что некоторые города выберут мэров напрямую уже следующей осенью. «Пионером» в этом случае вполне может стать Владивосток, где в октябре дважды откладывалось формирование комиссии, которая должна была провести конкурс на замещение должности градоначальника. Свое промедление городские депутаты мотивировали как раз тем, что вначале ясность по поводу способа избрания глав должна наступить на уровне краевого законодательства.
Артем СТРОГИН
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