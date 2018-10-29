|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 14 Ноября, 14:01 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владивостокская фабрика KGK Group заинтересована в "Цифровых бриллиантах"
Перспективы локализации на Дальнем Востоке проекта «Цифровые бриллианты», а также механизмы увеличения объема реализации бриллиантов российской огранки обсуждались в ходе рабочей встречи заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Сингапуре на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Фонде развития Дальнего Востока.
Проект «Цифровые бриллианты» реализуется сингапурским инвестиционным фондом Abacus Capital Group. Как сообщил его основатель и управляющий директор Хоги Хьюн, компанией разработан цифровой инструмент на блокчейне D1 Coin, обеспеченный бриллиантами инвестиционного качества. Каждому D1 Coin соответствует часть бриллианта в сформированном запасе, цена такого бриллианта в активе рассчитывается на основе специального алгоритма ценообразования. Пользователи могут в любой момент конвертировать свои D1 Coin в конкретные бриллианты. D1 Coin могут быть использованы для инвестиций, обмена и сбережения, для благотворительных целей и для использования в экосистеме, создаваемой D1.
Новый инструмент является первым примером успешного внедрения современных финансовых технологий, позволяющих устранить транзакционные сложности, снижающие инвестиционную привлекательность бриллиантов и превращающих их в биржевой товар. В мае 2018 года в Антверпене был сформирован первоначальный запас бриллиантов, а запуск проекта для широкой аудитории состоялся в октябре 2018 года. Подписано соглашение с крупной азиатской цифровой биржей на обращение D1 Coin, а также контракты на поставку бриллиантов инвестиционного качества с российскими компаниями ПАО «Смоленский Кристалл», ЗАО «Бриллианты Алроса», а также ООО «КГК» (KGK Group).
«Россия, являясь крупнейшим игроком на рынке алмазов и страной, обладающей уникальными компетенциями в области качественной огранки камней, заинтересована в успешной реализации проекта и участии в нем таких компаний, как Алроса, Кристалл, а также Владивостокской фабрики KGK Group - с целью максимального увеличения доли камней российского производства. Мы надеемся на локализацию определённых процессов на территории России, например - по обработке алмазов и хранению бриллиантов. Предлагаем рассмотреть вопросы локализации проекта на Дальнем Востоке», - отметил Юрий Трутнев.
По итогам переговоров достигнуты договоренности о развитии сотрудничества между Сингапуром, Россией и КНР в рамках проекта «Цифровые бриллианты». Соответствующее соглашение подписали руководители Abacus Capital Group, Tai Cloud (первая китайская компания в области блокчейн технологий на новом внебиржевом рынке) и российского Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).
По словам генерального директора ФРДВ Алексея Чекункова, фонд выступит интегратором между российскими и международными компаниями с целью использования технологий блокчейн для привлечения капитала в традиционные отрасли через кооперацию отечественных производственных компаний и международных разработчиков финансовых технологий. «Содействие проекту готово оказать Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта», - отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Во Владивостоке открывается Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
- Владивостокская фабрика KGK Group заинтересована в "Цифровых бриллиантах"
- На XV Международном джазовом фестивале во Владивостоке состоится День корейского джаза
- Сбербанк меняет пластик на цифру
- Редомициляция по-русски
- На Дальнем Востоке появилось в продаже новое премиальное топливо
- Дмитрий НОВИКОВ, генеральный директор "ОТВ-Прим": ОТВ - телевидение, которое помогает
- Что предшествовало браконьерской атаке на подзону Приморья
- За семь лет из Приморья уехали в другие субъекты РФ 145 тыс. человек трудоспособного возраста
- Музей для современного дальневосточника
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.