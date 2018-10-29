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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 14 Ноября, 14:01 |
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Во Владивостоке открывается Международный форум "Таежные промыслы – основа развития лесных территорий"
14-16 ноября во Владивостоке, в отеле АЗИМУТ (зал Москва) состоится международный форум «Таежные промыслы – основа развития лесных территорий».
Цели форума: Сохранение лип как главных лесных медоносов и элементов биоразнообразия; Повышение экспортного потенциала дальневосточного мёда с помощью применения современных исследований качества продукции пчеловодства. создание лаборатории; Продвижение продукции пчеловодства Приморья на внутренних и зарубежных рынках благодаря созданию бренда приморского мёда из уникальных лесов ареала амурского тигра; Налаживание связей с представителями пчеловодческой отрасли России и зарубежья; Развитие малых и средних хозяйств, в том числе в рамках госпрограммы «Дальневосточный гектар» на основе современных достижений мирового уровня.
В форуме примут участие около 80 человек, среди которых эксперты по недревесному лесопользованию (кедровые орехи), мёду из России, Европейского Союза, Китая; российские и иностранные ученые; представители объединений пчеловодов дальневосточных регионов (Приморский, Хабаровский, Камчатский края, Амурская обл., ЕАО, республика Саха (Якутия);переработчики и экспортёры продукции пчеловодства и ресурсов леса; районные объединения пчеловодов Уссурийского, Чугуевского, Анучинского, Спасского, Ханкайского, Кировского, Пожарского, Хасанского районов Приморского края; представители Агентства по развитию человеческого капитала, Департаментов сельского и лесного хозяйства Приморского края.
«Тема таежных промыслов, таежного пчеловодства сегодня все чаще звучит в медиапространстве; на нее стали обращать внимание представители разных уровней власти. Но до сих пор законодательство и практика работы заготовителя лесных даров, переработчиков и, в конечном итоге – экспортеров недревесных продуктов леса, расходятся с главной целью — развитием этой отрасли. Для всестороннего обмена мнениями и выработки правильных решений как для бережного освоения ценных липовых и кедровых лесов Дальнего Востока, так и для обеспечения социальных задач развития региона мы впервые собрали такой представительный форум», — комментирует координатор проектов Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин.
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