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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморье притягивает туристов
Как поясняют организаторы рейтинга, туристический потенциал и популярность среди отечественных и иностранных граждан оценивались по нескольким критериям на основании данных, полученных от профильных министерств и департаментов регионов. Среди таких критериев – уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, популярность региона у россиян и иностранцев, туристская уникальность, экологическое “здоровье” региона, криминогенная ситуация.
Приморье – получило лучший результат среди всех субъектов Дальневосточного федерального округа. Остальные субъекты региона разместились с 25 по 85 строчку нацрейтинга
По данным администрации Приморского края, с начала 2016 года регион посетили более полумиллиона иностранных туристов. Только около 200 тысяч из них – граждане КНР. Приморье занимает второе место среди российских регионов по объему турпотока из Китая, уступая лишь столице. Большая часть международных туристских поездок совершается между Приморским краем и приграничными провинциями Китая – Хэйлунцзян и Цзилинь.
Приморское направление популярно у туристов из Южной Кореи. В 2016 году край посетили почти 40 тысяч человек. Количество туристов из Японии в Приморье увеличилось в три раза за последние пять лет. По данным департамента туризма Приморского края, в 2011 году Приморье посетили 3 188 туристов из Японии, в 2015 этот показатель составил уже 9 548 человек.
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