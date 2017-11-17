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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Декабря, 12:45 |
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Приморье готово показать Москве свои новые экономические режимы
Девять регионов, 18 территорий опережающего развития, 20 крупнейших работодателей, 140 миллионов гектаров – деловая программа крупномасштабной выставки «Дни Дальнего Востока в Москве» стартует в «Экспоцентре» в четверг, 14 декабря, и продлится до 16 декабря. Прямо на мероприятии, которое будет проходить с 10.00 до 19.00 в Павильоне 8, можно подать заявку на получение бесплатного земельного участка в регионе, изучить возможности реализации инвестиционного проекта, узнать о мерах господдержки бизнеса. Вход свободный, необходимо лишь пройти предварительную регистрацию.
Как сообщили в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, выставочный павильон Приморья будет содержать информацию об историях успеха программы «Дальневосточный гектар», а также опыте работы в крае особых экономических режимов – Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. На стенде края предусмотрена переговорная зона, где представители бизнес-структур Приморья смогут проводить двусторонние встречи в формате b2b.
Поручение включить в экспозицию Приморья максимум информации о территории дал врио губернатора Андрей Тарасенко. По словам главы региона, гости мероприятия должны как можно больше узнать об экономическом, социальном, культурном развитии Приморья.
«Приморье должно достойно себя показать», – заявил врио губернатора.
На выставке «Дальневосточный гектар», организованной Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, представители всех субъектов региона, включая Приморье, рассказывают о преимуществах своих территорий, могут дать рекомендации по выбору места и видам использования земельных участков. Своим опытом освоения гектара поделятся и те, кто уже принял участие в программе, – расскажут о сложностях и успехах.
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