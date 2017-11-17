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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 14 Декабря, 18:49 |
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Приморье попало в пятерку дальневосточных регионов, которые получат поощрение
«Пять регионов Дальнего Востока вошли в число сорока лучших регионов по социально-экономическому развитию территорий. Дальний Восток – задача большая, сложная. Началось развитие. Стало получаться. Дальше нужно продолжать работать не менее целеустремленно и энергично», – отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Республика Саха (Якутия) получила более 2,5 млрд рублей, Камчатский край – 0,7 млрд рублей, Чукотский автономный округ – 0,4 млрд рублей, Магаданская область – 0,37 млрд рублей, Приморский край – 0,2 млрд рублей. Поддержка от государства предоставляется бюджетам 40 российских регионов в целях стимулирования темпов их социально-экономического развития. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.
Отметим, что Республика Саха (Якутия) вошла в тройку лучших регионов по итогам оценки темпов социально-экономического развития территорий за 2016 год.
«Мы продолжаем оказывать им грантовую поддержку в форме межбюджетных трансфертов. В конце ноября я подписал постановление об изменении правил предоставления таких трансфертов. В этом году, в частности, количество регионов, которые будут поощряться, увеличено с 20 до 40, то есть в два раза, а общий объём грантов вырос с 5 млрд до 20 млрд рублей. Если говорить о лидерах 2016 года, то по итогам этого периода ими были признаны Якутия, Татарстан, Московская область, Красноярский край, Ростовская область. Гранты, которые в этом случае выплачиваются, – хороший стимул двигаться дальше, увеличивать темпы развития», – отметил ранее на совещании с вице-премьерами Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
Как прокомментировал глава региона Егор Борисов, «эти средства пойдут на покрытие дефицита бюджета и на повышение заработной платы».
Напомним, 27 ноября текущего года глава Правительства России подписал внесение изменений в правила предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации, достигших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий. В частности, количество поощряемых субъектов Федерации увеличено с 20 до 40. Размер гранта будет определяться с учётом численности населения и индекса бюджетных расходов региона. Цель принятых решений – стимулирование деятельности органов исполнительной власти субъектов Федерации по поддержанию высокой динамики социально-экономического развития территорий.
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