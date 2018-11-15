|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 14 Декабря, 15:44 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Владивосток официально стал столицей Дальневосточного федерального округа
С инициативой о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток выступил врио Губернатора Приморья Олега Кожемяко. По его словам, Владивосток де-факто уже давно является столицей Дальнего Востока, лидируя по численности населения, вкладу в региональный продукт, привлеченным инвестициям, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Врио Губернатора подчеркнул, что статус столицы дает городу и всему краю новый стимул к развитию.
«Для нас, для жителей Приморья, это возможность видеть перспективы карьерного роста для молодежи, новые рабочие места. Это возможность сегодня, здесь и сейчас решать вопросы федерального уровня. Безусловно, статус административного центра федерального округа – это дополнительные денежные средства, которые придут во Владивосток», – заявил Олег Кожемяко.
Отмечено, что программы во всех значимых сферах жизни приморцев будут усовершенствованы. Это означает новое качество дорог, доступную высокотехнологичную медпомощь, возможность не покидая пределы родного региона получить качественное образование. По словам врио Губернатора, Владивосток будет жить по столичным стандартам и развиваться опережающими столичными темпами.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Жителей Владивостока предупреждают о возможных провокациях
- Владивосток официально стал столицей Дальневосточного федерального округа
- В столице Приморья заработал "Vladivostok CityPASS"
- Приморский край опустился на 65 место в экологическом рейтинге
- В Приморье в нацпарке "Бикин" открыли новое отделение связи
- Льготный период оплаты штрафов ГИБДД продлен
- Сихотэ-Алинский заповедник стал победителем конкурса "Лидеры туриндустрии Приморья – 2018"
- Cтройматериалы из Приморья поедут на Филиппины
- В первом чтении принят законопроект о наказании за нарушения при техосмотре
- Вуз Приморья открыл первое представительство российского университета во Вьетнаме
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.