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Жителей Владивостока предупреждают о возможных провокациях
В воскресенье, 16 декабря, пройдут выборы губернатора Приморского края. Администрация Владивостока просит жителей и гостей города в этот день не терять бдительности и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов и граждан в общественных местах.
С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать об этом по телефонам дежурных служб УМВД и города.
Также в антитеррористической комиссии города напоминают: лицам, которые занимаются заведомо ложным информированием о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей и иных общественно опасных последствий, необходимо помнить, что такие действия являются уголовным преступлением, за которое предусмотрена ответственность в соответствии со ст. 207 Уголовного кодекса РФ.
Последствиями таких ложных звонков могут быть не только штрафы в крупных размерах, но и лишение свободы. Максимальный срок наказания за «телефонный терроризм» составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.
Телефоны оперативных и экстренных служб
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