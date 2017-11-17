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В Приморье более 12 тысяч человек часть своих новогодних каникул провели в казино
В период новогодних каникул с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года гостинично-развлекательный комплекс Tigre de Cristal принял более 12 тысяч гостей. Ежедневно посетителей в игровом зале было не менее 1,2 тысяч человек, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморского края.
Как сообщили в администрации казино, последние новогодние праздники собрали рекордное количество гостей за все 2,5 года работы.
«Такой пик популярности мы отмечали только в августе и сентябре 2017 года, в частности во время проведения Восточного экономического форума, когда мы принимали примерно по 1150 человек ежедневно. В период нынешних новогодних каникул за 10 дней мы приняли у себя более 12 тысяч гостей, 3,5 из которых – иностранные посетители. Заполняемость отеля в январе была 72%, однако в дни празднования самого Нового года она составляла 100%, и свободных номеров в отеле не было вообще», – рассказали сотрудники казино.
Согласно официальной статистике департамента туризма Приморья, с момента открытия, казино уже посетили более 850 тысяч гостей, 40 процентов из которых – иностранцы.
По словам директора департамента туризма Константина Шестакова, популярность интегрированного развлекательного курорта «Приморья» для иностранных гостей будет повышаться ежегодно.
«Компания ООО “Джи1 Энтертейнмент” задала высокий стандарт ведения гостинично-ресторанного бизнеса в регионе. Команда участвует во многих региональных и международных мероприятиях, активно продвигая свои услуги и регион в целом. Казино Tigre de Cristal готово принимать больше посетителей, и ему уже необходим дополнительный номерной фонд», – отметил глава ведомства.
Константин Шестаков добавил, что в целом интегрированный развлекательный курорт «Приморье» – это очень масштабный проект. На данный момент свои объекты реализуют еще несколько иностранных инвесторов – в ближайшие два года будут активно вестись строительные работы. В середине 2019 появятся еще два комплекса. Синергетический эффект от их создания принесет большой положительный эффект как для проекта, так и для региона в целом, считает эксперт.
По мнению главы краевого профильного департамента, увеличение потока гостей в казино также связано с рядом мер, которые систематически внедряются в Приморском крае.
«Это упрощенный визовый режим для 18 стран в рамках Свободного порта Владивосток, безвизовый режим с рядом государств, увеличение регулярных и чартерных рейсов, режим беспошлинной торговли, налоговые льготы и эффективные законодательные нормы, а также продвижение туристического потенциала и создание современной туристской инфраструктуры. Другими словами, мы стараемся создавать такие условия, которые вызывают желание у инвесторов реализовывать крупные и успешные проекты на территории Приморского края», – подчеркнул Константин Шестаков.
Напомним, что Tigre de Cristal открылся в октябре 2015 года, сразу став центром притяжения для иностранных туристов и жителей России. На протяжении двух лет гостинично-развлекательный комплекс предлагает гостям роскошные номера, высокий уровень обслуживания и большой спектр услуг и развлечений, в том числе казино, уникальные шоу-программы и концерты мировых знаменитостей.
Осенью 2017 года отель Tigre de Cristal Hotel & Resort официально сертифицирован как гостиница категории «Пять звёзд» в соответствии с государственной системой классификации гостиниц и иных средств размещения, утвержденной приказом Министерства культуры России.
Помимо игорного зала, в котором насчитывается 224 игровых автомата и 57 игровых столов, в «Tigre de Cristal» реализуются развлекательные проекты, проводятся развлекательные шоу-программы и вечера живой музыки.
В заведении работают два ресторана: ресторан паназиатской кухни «88» и ресторан европейской кухни «Cascade», где подается уникальный стейк, а со среды по пятницу можно отведать лучшие блюда от шеф-повара на шведском столе. На территории комплекса открыт первый на Дальнем Востоке интерактивный гольф-клуб, а также СПА-салон.
Отметим, что первый в ИРК «Приморье» развлекательный комплекс Tigre de Cristal уже трудоустроил около 1000 человек и более 4000 человек в смежных областях; российский госбюджет получил около трех миллиардов рублей консолидированных налогов, бюджет Приморского края – почти 0,5 миллиарда рублей налогов с игорной деятельности.
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