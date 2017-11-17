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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Во Владивостоке построят новый яхт-клуб и лодочную станцию
В первую послепраздничную рабочую неделю шесть предпринимателей обратились в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» с заявками на получение статуса резидента свободного порта Владивосток. Проекты потенциальных инвесторов оцениваются в 777 млн рублей, их полная реализация позволит создать 400 новых рабочих мест, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Многофункциональный яхт-клуб на территории Свободного порта Владивосток планирует создать компания «Причал». Предприятие собирается организовать стоянку и оказывать услуги по обслуживанию и охране маломерных судов, востребованные владельцами спортивного и прогулочного водного транспорта на побережье Владивостока. Яхт-клуб сможет обеспечить размещение от 20 до 50 парусных и моторных судов длиной от 6 до 20 метров, с осадкой до 3 метров. Все места стоянки у пирса будут оборудованы сервисными колонками для электропитания и снабжения плавсредств пресной водой.
«Надеемся, что статус резидента свободного порта Владивосток поможет нам более оперативно оформить земельные и строительные документы, получить необходимые для реализации проекта разрешения», – говорит представитель ООО «Причал» Константин Кайко.
Еще один инфраструктурный объект для водного транспорта во Владивостоке намерена создать компания «МАДО». Лодочная станция будет иметь три причала на 30 маломерных судов и береговую стоянку для более чем 100 единиц водного транспорта.
Построить многофункциональный комплекс «Аквамарин» в условиях режимов свободного порта Владивосток намерено предприятие «Строитель».
Индивидуальный предприниматель Герасим Погосович Арустамян собирается открыть стоматологическую клинику.
Индивидуальный предприниматель Арам Рафаэлович Кафьян хочет создать складской комплекс и крытую двухуровневую автостоянку.
Планы по перевалке угля заявило ООО «Сервисно-портовая компания».
Кроме того, на минувшей неделе были приняты положительные решения в отношении трех компаний, обратившихся в АО «КРДВ» в целях получения статуса резидента СПВ и заявивших проекты на сумму 716 млн рублей и намерением создать 68 новых рабочих мест. ООО «Профессорская клиника Едранова» займется созданием стоматологической клиники, ООО «ДиАлСтрой» и ООО «ПОРТО-ФРАНКО» выполнят проекты по строительству торговых центров.
«У нас около трети резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток – это малый и средний бизнес. Сегодня резидентами становятся индивидуальные предприниматели. Есть проекты на 4-5 млн рублей. Сейчас таких проектов десятки. Хорошо, что такая тенденция развивается», – заявлял ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
В настоящее время АО «Корпорация развития Дальнего Востока» рассматривает 68 заявок от потенциальных инвесторов свободного порта Владивосток, планирующих создать 2970 новых рабочих мест и вложить 17,6 млрд рублей. На территории СПВ уже действуют 432 резидента, которые реализуют проекты с общей суммой инвестиций в 365,4 млрд рублей и перспективой создать около 36 000 новых рабочих мест.
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