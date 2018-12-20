|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 16 Января, 05:50 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Объявлены сроки строительства новой автомобильной развязки во Владивостоке
Завершён аукцион на проектирование новой автомобильной развязки в районе Зелёного Угла во Владивостоке. Проект строительства будет разработан ООО «Доринжиниринг» из Якутска, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
«Итоги электронного аукциона подведены. В течение десяти дней с победителем будет заключён муниципальный контракт и начнётся работа по проектированию», - рассказали в управлении дорог и благоустройства.
Автомобильная развязка в районе Зелёного Угла обеспечит транспортное сообщение строящегося микрорайона Зелёный Угол с объездной трассой Седанка – б. Патрокл, отмечают специалисты.
Проектировщикам предстоит разработать документацию строительства транспортной развязки, определив конструктивные и технологические решения, а также учесть мероприятия по охране окружающей среды. Развязка должна быть четырёхполосной с шириной каждой полосы 3,5 метра, а расчётная скорость движения по дороге – 80 км/ч.
Проектная документация должна быть разработана к 1 июня 2019 года. Затем проект будет передан на государственную экспертизу. В случае получения положительного экспертного заключения строительство новой автомобильной развязки может начаться уже в 2020 году.
Напомним, что строительство будет разбито на два этапа. На первом будет выполнено устройство съезда в микрорайон Зелёный Угол при движении по автомобильной дороге п. Новый – Де-Фриз – Седанка – б. Патрокл в направлении острова Русский и выезда из микрорайона в направлении Русского острова. Второй этап строительства предусматривает возведение непосредственно автомобильной развязки эстакадного типа, которая позволит обеспечить движение транспортных средств в микрорайон Зелёный Угол при движении со стороны острова Русский и выезд из массива в направлении Седанки.
Фото с yandex.ru
- Мэрии Владивостока не хватает порядка 40 начальников и главных специалистов
- В Приморье в январе вводятся дополнительные рейсы внутрикраевой авиации
- Объявлены сроки строительства новой автомобильной развязки во Владивостоке
- Кожемяко озвучил основную задачу на пять лет
- Около 422 тысяч китайцев въехали в Приморье за год
- Японская авиакомпания готова впервые запустить регулярные рейсы в Москву и Владивосток
- В Приморье девять вакантных рабочих мест хотят заполнить за час
- Распоряжаться землей во Владивостоке будет новая структура
- В Приморье на народные деньги хотят производить деликатесное мясо
- В Приморье на рынок строительных услуг вышел резидент СПВ
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.