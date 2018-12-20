Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Среда| 16 Января, 05:50 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 67 р.
1 EUR 76 р.
100 JPY 6100 р.
10 CNY 990 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Отходы потребовали особого обращения
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2018

Регион сегодня
15.01 |
Мэрии Владивостока не хватает порядка 40 начальников и главных специалистов
15.01 |
В Приморье в январе вводятся дополнительные рейсы внутрикраевой авиации
15.01 |
Объявлены сроки строительства новой автомобильной развязки во Владивостоке
15.01 |
Хабаровский край привлек 768 млн рублей из федерального бюджета за счет акцизных выплат
15.01 |
Авиакомпания "Сибирь" S7 вводит новый прямой рейс из Благовещенска в Москву
статьи раздела
Компании
20 Декабря 2018, 10:38
Константин Басюк, Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт": Мы строим современную инфраструктуру, чтобы обеспечивать растущий спрос Начавшееся в этом году строительство терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска - важное свидетельство того, что время для реализации частных проектов в инфраструктурной отрасли наступило.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:25
Хабаровскому краю придется затягивать пояса и выправлять бюджет В уходящем году многие дальневосточные субъекты Федерации столкнулись с серьезными бюджетными проблемами. "Дыры" измерялись десятками миллиардов. С этой данностью пришлось разбираться уже новым главам регионов, искать дополнительные источники налоговых поступлений и повсеместно оптимизировать траты. Как это происходит в Хабаровском крае, попытался разобраться корреспондент "Дальневосточного капитала"
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:20
Николай Долгушев, управляющий Дальневосточным филиалом банка "Открытие": К любому делу нужно подходить творчески Объединенный банк "Открытие" по итогам 2018 года продемонстрировал значительный рост кредитования в сегменте розничного бизнеса, укрепил отношения с малым и средним бизнесом и вывел на дальневосточный рынок целый ряд комплексных, инновационных банковских продуктов.
статьи раздела
Финансы
18 Декабря 2018, 10:00
Ксения Плетцер, руководитель Гарантийного фонда Приморского края: Как своему собственному достижению радуюсь победам наших клиентов Институты развития, созданные в Приморском крае, стали надежной опорой для предпринимателей. И не только благодаря финансовой поддержке, но и консалтинговой помощи, которую готовы оказать бизнесу их специалисты.
статьи раздела
Компании
18 Декабря 2018, 09:25
Северокорейские краны простаивают в ожидании грузов из Приморья Порт Раджин до сих пор не избавился от проклятия санкций
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
15 Января 2019, 20:00 | Регион сегодня |

Мэрии Владивостока не хватает порядка 40 начальников и главных специалистов

Опубликован список вакантных должностей в администрации Владивостока и главные требования. Претенденты обязаны знать Конституцию РФ

На сайте администрации Владивостока в разделе «Муниципальная служба» размещен Список вакантных должностей в администрации города Владивостока по состоянию на 15.01.2019.

Квалификационные требования указаны по каждой представленной должности, также к каждой вакансии предъявляются требования к знаниям и умениям для работы в администрации города Владивостока. Среди них есть стандартные для любой должности муниципальной службы: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов в сфере организации местного самоуправления и по вопросам профессиональной деятельности; наличие навыков подготовки служебных документов и работы с ними; сбора, обработки, анализа информации; владения информационными технологиями и программным обеспечением; работы с базами данных.

Желающие занять руководящию должность должны иметь: знание основ права, экономики, организации труда, основ управления персоналом; умение планировать и организовывать работу подчиненных, контролировать результаты исполнения должностных обязанностей; коммуникативные навыки убеждения, ведения диалога.

"Золотой Рог" публикует список вакантных должностей в администрации города Владивостока

Управление делопроизводства

  • главный специалист 1 разряда отдела документационного обеспечения управления делопроизводства - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);

Ведущий референт администрации города Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Бухгалтерский учет (экономист)», а также опыт работы в органах местного самоуправления, государственных органах, в сфере экономики не менее 5 лет; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);

Управление по работе со СМИ

  • главный специалист 1 разряда отдела аудиовизуальной информации управления по работе со СМИ - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по одной из специальностей (направлений подготовки) «Филология», «Журналистика»; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
  •  
  • старший оператор отдела аудиовизуальной информации управления по работе со СМИ - квалификационные требования к кандидатам: начальное профессиональное образование в сфере деятельности, практические навыки работы в области видео технологий; без предъявления требований к стажу;

Контрольное управление

  • главный специалист 1 разряда аналитического отдела контрольного управления - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; знания норм и правил документационного обеспечения управления, без предъявления требований к стажу;

Управление транспорта

  • начальник финансово-экономического отдела управления транспорта - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Бухгалтерский учет и аудит», «Экономика»; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет; (кандидат подобран);
  •  
  • главный специалист 1 разряда финансово-экономического отдела управления транспорта - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Прикладная информатика», «Экономика»; без предъявления требований к стажу;
  •  
  • главный специалист 1 разряда отдела по развитию транспортного комплекса управления транспорта - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление»; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
  •  
  • главный специалист 1 разряда отдела организации транспортного обслуживания управления транспорта - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);

Правовое управление

  • главный специалист 1 разряда отдела по правовым вопросам содержания жилищного фонда и городских территорий правового управления - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу; навыки составления правовых документов, представительства интересов в судебных органах (кандидат подобран);

Управление по исполнению программ по поддержке населения

  • главный специалист 1 разряда отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Педиатрия»; без предъявления требований к стажу;

Управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда

  • главный специалист 1 разряда управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Техносферная безопасность» или по одной из специальностей, включенных в укрупненную группу специальностей «Науки о здоровье и профилактическая медицина», или по обеспечению безопасности производственной деятельности, или высшее образование и дополнительное профессиональное образование в области охраны труда; без предъявления требований к стажу; обязательно прохождение обучения по вопросам охраны труда, подтвержденное наличием удостоверения образца о проверки знаний требований охраны труда (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва, кандидат подобран);
  •  
  • ведущий специалист 2 разряда управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу; обязательно прохождение обучения по вопросам охраны труда, подтвержденное наличием удостоверения образца о проверки знаний требований охраны труда (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
  •  
  • ведущий специалист 3 разряда управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу; обязательно прохождение обучения по вопросам охраны труда, подтвержденное наличием удостоверения образца о проверки знаний требований охраны труда (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);

Управление международных отношений и туризма

  • ведущий специалист 1 разряда отдела международных отношений и туризма управления международных отношений и туризма - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Международные отношения»; без предъявления требований к стажу; профессиональное знание иностранных языков; знание правил международного этикета;

Отдел ЗАГС по Фрунзенскому району

  • начальник отдела ЗАГС по Фрунзенскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
  •  
  • главный специалист 1 разряда отдела ЗАГС по Фрунзенскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва, кандидат подобран);

Отдел ЗАГС по Первореченскому району

  • начальник отдела ЗАГС по Первореченскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
  •  
  • главный специалист 1 разряда отдела ЗАГС по Первореченскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва, кандидат подобран);

Специализированный отдел ЗАГС

  • ведущий специалист 1 разряда специализированного отдела ЗАГС - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва, кандидат подобран);

Отдел ЗАГС по Ленинскому району

  • главный специалист 1 разряда отдела ЗАГС по Ленинскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва, кандидат подобран);

Отдел ЗАГС по Советскому району

  • главный специалист 2 разряда отдела ЗАГС по Советскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);

Отдел ЗАГС по Первомайскому району

  • главный специалист 1 разряда отдела ЗАГС по Первомайскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);

Административно-территориальное управление Ленинского района

  • главный специалист 1 разряда - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу;

Административно-территориальное управление Первомайского района

  • инженер по коммунальному хозяйству коммунальной службы Административно-территориальное управление Первомайского района - без предъявления требований к стажу;

Управление дорог и благоустройства

  • референт отдела документационного обеспечения управления управления дорог и благоустройства - квалификационные требования к кандидатам: без предъявления требований к стажу;
  •  
  • главный специалист 1 разряда отдела ремонта объектов благоустройства управления дорог и благоустройства - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Строительство» или равноценное; без предъявления требований к стажу;

Управление внутреннего муниципального финансового контроля

  • главный специалист 1 разряда отдела правового и методического сопровождения контрольной деятельности Управления внутреннего муниципального финансового контроля - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки), входящей в укрупненную группу специальностей (направлений подготовки) «Экономика и управление»; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);

Управление по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив

  • главный специалист 1 разряда отдела развития малого и среднего предпринимательства и реализации проектов управления по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);

Управление экономического развития

  • главный специалист 1 разряда отдела прогнозирования и экономического анализа управления экономического развития - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Экономика»; обязательное наличие документа, подтверждающего квалификацию в области контрактной системы в сфере закупки товаров, работ и услуг; без предъявления требований к стажу;

Управление по работе с муниципальными учреждениями образования

  • заместитель начальника Управления по работе с муниципальными учреждениями образования - высшее (предпочтительно юридическое или педагогическое) образование; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет;

Управление муниципальной собственности г. Владивостока

  • заместитель начальника Управления муниципальной собственности г. Владивостока - высшее (предпочтительно юридическое) образование; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет;
  •  
  • главный специалист 1 разряда отдела аренды муниципального имущества Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; опыт работы в сфере имущественных отношений; без предъявления требований к стажу;
  •  
  • главный специалист 1 разряда отдела по распоряжению муниципальными земельными участками Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция»; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
  •  
  • главный специалист 1 разряда отдела учета расходов Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Государственное и муниципальное управление»; без предъявления требований к стажу; наличие опыта контрольно-ревизионной работы (кандидат подобран);

Управление градостроительства и архитектуры

  • заместитель начальника отдела по выдаче разрешительной документации управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Архитектура», «Строительство», «Дизайн», «Земельный кадастр»; без предъявления требований к стажу;
  •  
  • главный специалист 1 разряда отдела по выдаче разрешительной документации управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Архитектура», «Строительство», «Дизайн»; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
  •  
  • юрист отдела по выдаче разрешительной документации управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу;
  •  
  • начальник отдела-спецчасть управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет.

 

 Обращения по вопросам поиска работы администрация Владивостока просит направлять через Интернет-приемную.

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

Теги: кадры  вакансии  администрация 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Компании
20 Декабря 2018, 09:20
"Афрамаксы" проложили путь "Звезде" в Приморье Гавань, ранее обслуживающая атомные подводные лодки, приобретает новый смысл
статьи раздела
Loading...
RedTram
Рынки
18 Декабря 2018, 09:15
"Независимые" АЗС, похоже, нарвались… Нефтяные компании, которых пытались сделать виновными во всех бедах топливного рынка Дальнего Востока, решили больше не молчать
статьи раздела
Финансы
17 Декабря 2018, 11:54
"Дальневосточные Мавроди" продолжают обдирать население как липку Во Владивостоке и Хабаровске активно промышляют десять крупных КПК. Но наиболее опасны те, кто находится в "спящем режиме"
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 14:55
Куда жителям Приморья ехать кататься на лыжах "Снег Востока" объединит дальневосточных туристов. Возможности зимнего отдыха Дальнего Востока "упакуют" в один продукт, но цены доступны не всем
статьи раздела
Вкус жизни
14 Декабря 2018, 09:45
Джазмены надели шляпы Международный джазовый фестиваль во Владивостоке прошел в пятнадцатый раз
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика