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Мэрии Владивостока не хватает порядка 40 начальников и главных специалистов
На сайте администрации Владивостока в разделе «Муниципальная служба» размещен Список вакантных должностей в администрации города Владивостока по состоянию на 15.01.2019.
Квалификационные требования указаны по каждой представленной должности, также к каждой вакансии предъявляются требования к знаниям и умениям для работы в администрации города Владивостока. Среди них есть стандартные для любой должности муниципальной службы: знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов в сфере организации местного самоуправления и по вопросам профессиональной деятельности; наличие навыков подготовки служебных документов и работы с ними; сбора, обработки, анализа информации; владения информационными технологиями и программным обеспечением; работы с базами данных.
Желающие занять руководящию должность должны иметь: знание основ права, экономики, организации труда, основ управления персоналом; умение планировать и организовывать работу подчиненных, контролировать результаты исполнения должностных обязанностей; коммуникативные навыки убеждения, ведения диалога.
"Золотой Рог" публикует список вакантных должностей в администрации города Владивостока
Управление делопроизводства
- главный специалист 1 разряда отдела документационного обеспечения управления делопроизводства - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
Ведущий референт администрации города Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Бухгалтерский учет (экономист)», а также опыт работы в органах местного самоуправления, государственных органах, в сфере экономики не менее 5 лет; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
Управление по работе со СМИ
- главный специалист 1 разряда отдела аудиовизуальной информации управления по работе со СМИ - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по одной из специальностей (направлений подготовки) «Филология», «Журналистика»; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- старший оператор отдела аудиовизуальной информации управления по работе со СМИ - квалификационные требования к кандидатам: начальное профессиональное образование в сфере деятельности, практические навыки работы в области видео технологий; без предъявления требований к стажу;
Контрольное управление
- главный специалист 1 разряда аналитического отдела контрольного управления - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; знания норм и правил документационного обеспечения управления, без предъявления требований к стажу;
Управление транспорта
- начальник финансово-экономического отдела управления транспорта - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Бухгалтерский учет и аудит», «Экономика»; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет; (кандидат подобран);
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- главный специалист 1 разряда финансово-экономического отдела управления транспорта - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Прикладная информатика», «Экономика»; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела по развитию транспортного комплекса управления транспорта - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция», «Экономика», «Государственное и муниципальное управление»; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- главный специалист 1 разряда отдела организации транспортного обслуживания управления транспорта - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
Правовое управление
- главный специалист 1 разряда отдела по правовым вопросам содержания жилищного фонда и городских территорий правового управления - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу; навыки составления правовых документов, представительства интересов в судебных органах (кандидат подобран);
Управление по исполнению программ по поддержке населения
- главный специалист 1 разряда отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Педиатрия»; без предъявления требований к стажу;
Управление по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда
- главный специалист 1 разряда управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Техносферная безопасность» или по одной из специальностей, включенных в укрупненную группу специальностей «Науки о здоровье и профилактическая медицина», или по обеспечению безопасности производственной деятельности, или высшее образование и дополнительное профессиональное образование в области охраны труда; без предъявления требований к стажу; обязательно прохождение обучения по вопросам охраны труда, подтвержденное наличием удостоверения образца о проверки знаний требований охраны труда (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва, кандидат подобран);
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- ведущий специалист 2 разряда управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу; обязательно прохождение обучения по вопросам охраны труда, подтвержденное наличием удостоверения образца о проверки знаний требований охраны труда (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
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- ведущий специалист 3 разряда управления по исполнению отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу; обязательно прохождение обучения по вопросам охраны труда, подтвержденное наличием удостоверения образца о проверки знаний требований охраны труда (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
Управление международных отношений и туризма
- ведущий специалист 1 разряда отдела международных отношений и туризма управления международных отношений и туризма - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Международные отношения»; без предъявления требований к стажу; профессиональное знание иностранных языков; знание правил международного этикета;
Отдел ЗАГС по Фрунзенскому району
- начальник отдела ЗАГС по Фрунзенскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
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- главный специалист 1 разряда отдела ЗАГС по Фрунзенскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва, кандидат подобран);
Отдел ЗАГС по Первореченскому району
- начальник отдела ЗАГС по Первореченскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
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- главный специалист 1 разряда отдела ЗАГС по Первореченскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва, кандидат подобран);
Специализированный отдел ЗАГС
- ведущий специалист 1 разряда специализированного отдела ЗАГС - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва, кандидат подобран);
Отдел ЗАГС по Ленинскому району
- главный специалист 1 разряда отдела ЗАГС по Ленинскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва, кандидат подобран);
Отдел ЗАГС по Советскому району
- главный специалист 2 разряда отдела ЗАГС по Советскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
Отдел ЗАГС по Первомайскому району
- главный специалист 1 разряда отдела ЗАГС по Первомайскому району - квалификационные требования к кандидатам: высшее (предпочтительно юридическое) образование; без предъявления требований к стажу; предпочтителен опыт регистрации актов гражданского состояния; (конкурсное замещение, замещение из кадрового резерва);
Административно-территориальное управление Ленинского района
- главный специалист 1 разряда - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу;
Административно-территориальное управление Первомайского района
- инженер по коммунальному хозяйству коммунальной службы Административно-территориальное управление Первомайского района - без предъявления требований к стажу;
Управление дорог и благоустройства
- референт отдела документационного обеспечения управления управления дорог и благоустройства - квалификационные требования к кандидатам: без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела ремонта объектов благоустройства управления дорог и благоустройства - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Строительство» или равноценное; без предъявления требований к стажу;
Управление внутреннего муниципального финансового контроля
- главный специалист 1 разряда отдела правового и методического сопровождения контрольной деятельности Управления внутреннего муниципального финансового контроля - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки), входящей в укрупненную группу специальностей (направлений подготовки) «Экономика и управление»; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
Управление по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив
- главный специалист 1 разряда отдела развития малого и среднего предпринимательства и реализации проектов управления по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
Управление экономического развития
- главный специалист 1 разряда отдела прогнозирования и экономического анализа управления экономического развития - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Экономика»; обязательное наличие документа, подтверждающего квалификацию в области контрактной системы в сфере закупки товаров, работ и услуг; без предъявления требований к стажу;
Управление по работе с муниципальными учреждениями образования
- заместитель начальника Управления по работе с муниципальными учреждениями образования - высшее (предпочтительно юридическое или педагогическое) образование; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет;
Управление муниципальной собственности г. Владивостока
- заместитель начальника Управления муниципальной собственности г. Владивостока - высшее (предпочтительно юридическое) образование; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет;
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- главный специалист 1 разряда отдела аренды муниципального имущества Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; опыт работы в сфере имущественных отношений; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела по распоряжению муниципальными земельными участками Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Юриспруденция»; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- главный специалист 1 разряда отдела учета расходов Управления муниципальной собственности г. Владивостока - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Государственное и муниципальное управление»; без предъявления требований к стажу; наличие опыта контрольно-ревизионной работы (кандидат подобран);
Управление градостроительства и архитектуры
- заместитель начальника отдела по выдаче разрешительной документации управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Архитектура», «Строительство», «Дизайн», «Земельный кадастр»; без предъявления требований к стажу;
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- главный специалист 1 разряда отдела по выдаче разрешительной документации управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование по специальности (направлению подготовки) «Архитектура», «Строительство», «Дизайн»; без предъявления требований к стажу (кандидат подобран);
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- юрист отдела по выдаче разрешительной документации управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее юридическое образование; без предъявления требований к стажу;
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- начальник отдела-спецчасть управления градостроительства и архитектуры - квалификационные требования к кандидатам: высшее образование; стаж работы по специальности (направлению подготовки) не менее 2 лет или стаж муниципальной службы не менее 2 лет.
Обращения по вопросам поиска работы администрация Владивостока просит направлять через Интернет-приемную.
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