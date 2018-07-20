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Уголовное дело врачей Хабаровского кардиоцентра вылилось в общественное пространство
Расследование уголовного дела врачей Хабаровского кардиоцентра приобрело широкий общественный резонанс. В корпункт «Дальневосточного капитала» в Хабаровске обратились члены Хабаровского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ и сообщили, что они готовят коллективные обращения в адрес прокуратуры, следственного комитета, МВД и ФСБ по Хабаровскому краю с целью придать этому делу гласность и ввести его в правовое русло.
Напомним, уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших в результате смерть нескольких пациентов» было возбуждено после смерти шести пациентов в кардиоцентре в 2015 - 2017 годах. Обвиняемым ставят ставят в вину осуществление ненадлежащего контроля и сокрытие информации об инфекционных заболеваниях. В рамках дела проведены аресты нескольких врачей.
Заместитель главврача Хабаровского кардиоцентра Руслан Нетбай был взят под стражу 15 декабря 2017 года. Вместе с ним была арестована врач-эпидемиолог Анна Дука. Двое суток их продержали в СИЗО, а затем отправили под домашний арест. Накануне суд продлил им домашний арест еще на два месяца.
В настоящее время кардиоцентр продолжает работу и принимает пациентов со всего региона. Приостановлена только деятельность бактеорологической лаборатории. Главврач центра Владимир Бондарь находится на больничном, его обязанности исполняет Оксана Сердюцкая. Однако обстановка в медицинском центре крайне тяжелая.
Ситуацию усугубляет информационная война, развязанная против коллектива в нескольких СМИ. Обратившиеся в наш корпункт общественники считают, что эти издания публикуют данные, несоответствующие действительности, и формируют негативное общественное мнение с целью оказать давление на следствие.
«Действия таких журналистов иначе как информационным терроризмом я назвать не могу, - комментирует появление своих интервью в ряде СМИ врач кардиоцентра Виталий Пятко. - Публикуются мои цитаты, однако никаких интервью я изданию не давал. Ссылкина мои беседы со следователем также не состоятельны. Я не участвовал в допросах, со следствием не встречался и по этой простой и понятной причине, ничего сказать правоохранительным органам не мог. Получается, кто-то ввел корреспондентов в заблуждение, или они всё придумали? Я уверен, что ситуация требует пристального внимания со стороны служб собственной безопасности силовых структур, участвующих в расследовании, а также в ближайшее время намерен обратиться в суд», - подчеркнул Пятко.
Помимо несуществующих интервью, в СМИ регулярно публикуется внутренняя информация кардиоцентра, которая могла быть доступна только следователям. Опираясь на свой жизненный и профессиональный опыт, ветераны опасаются, что в публичном пространстве могут появиться личные дела пациентов, больничные карты и другая персонализированная информация клиентов ФГБУ и его персонала.
«Хабаровский кардиоцентр — стратегически важное учреждение, в создании которого участвовал лично Президент России Владимир Путин. Ежедневно здесь проводится от 16 до 20 сложнейших операций, при этом из 6 аналогичных предприятий, работающих в России, согласно исследованию, проведенному экспертами издания «Вестник Росздравнадзора» (№6 от 2017 г.) по суммарным показателям смертности в Хабаровский центр не выявлено тревожных значений. Многие из нас проходили лечение в этом центре и остались очень довольны как квалификацией врачей, так и их профессиональным мастерством», - подчеркнул председатель Комитета регионального отделения организации ветеранов ВС РФ, генерал-майор в отставке Юрий Мельников.
Олег Кульгин.
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