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15 Февраля 2018, 15:23 | Регион сегодня |

Новый начальник управления транспорта назначен в администрации Владивостока

Городское управление транспорта возглавил опытный управленец.

Исполняющим обязанности начальника назначен Сергей Владимирович Цыбулин.

Новый руководитель имеет большой опыт административной и хозяйственной работы. До назначения Сергей Цыбулин занимал аналогичную позицию в городе Южно-Сахалинске, до этого работал в правительстве Амурской области. Перед новым начальником управления транспорта в первую очередь стоит задача нормализации работы общественного транспорта во Владивостоке, поставленная главой города Виталием Веркеенко.

Свой первый рабочий день Сергей Цыбулин начал со знакомства с управлением, рабочих встреч с перевозчиками, а также компанией «Городская транспортная система».

Напомним, сферу общественного транспорта во Владивостоке ждут серьезные изменения. Об этом заявил глава города Виталий Веркеенко.

«Вопрос работы общественного транспорта – один из важнейших для Владивостока. Необходимо наладить базовые вещи, такие, как расписание автобусов, их необходимое количество, исправность техники. Общественный транспорт должен быть однотипным, чистым, красивым, комфортным, ходить по расписанию, стоять на остановках не более двух минут, водители которого не должны разговаривать по телефону во время движения и прикасаться к деньгам пассажиров. Мы понимаем, что и как можно улучшить в этой сфере. В соответствии с этим видением будет разработана соответствующая программа и в отношении коммерческих перевозчиков, и в отношении муниципального транспорта», – подчеркнул глава Владивостока.

Виталий Веркеенко добавил, что команду городской администрации недавно усилил новый заместитель, который будет курировать в том числе управление транспорта.

«Сергей Ремович Шерстюк – эффективный управленец, имеющий большой опыт в этой сфере. Уверен, что в этом году вы увидите серьезные изменения в этой сфере», – заявил глава Владивостока.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 
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Комментарии
  • Псевдоним22:38, 15.02.2018

    Старший брат постаралсяся перетащить младшего )))))
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