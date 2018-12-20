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Кожемяко выведет Приморье на "Чистую воду"
271 миллион из краевого и федерального бюджетов направлено на проектирование, ремонт и строительство объектов водоснабжения и канализации городов и районов Приморского края в рамках программы «Чистая вода» в 2019 году, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Существенно повысить качество питьевой воды – одна из задач, озвученная в Послании Президента РФ Федеральному Собранию в 2018 году.
Ежегодно в рамках краевой программы в Приморье выполнялись мероприятия по нескольким направлениям – проектирование, строительство и капитальный ремонт. В этом году подход поменялся.
«По поручению Губернатора Олега Кожемяко включили максимальное количество объектов, которые нужно запроектировать, чтобы включить их в федеральный проект. Примерно 60 миллионов рублей в этом году направим на капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения и достройку ранее начатых объектов, среди которых – первый этап строительства водовода в Пограничном», – пояснила директор департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края Елена Пархоменко.
В этом году коммунальщики в рамках краевой программы, в частности, отремонтируют участки канализационных сетей в селе Гвоздево и поселке Приморский Хасанского района. Капитальный ремонт затронет водопроводы сел Рубиновка и Нестеровка Пограничного района, сел Анучино и Гражданка Анучинского района, села Хвалынское Спасского района, села Новогергиевка Октябрьского района.
Проектирование же новых объектов начнется в Октябрьском, Партизанском, Пограничном, Хасанском, Пожарском, Хорольском районах, Уссурийском, Пограничном, Лесозаводском и Спасском городских округах.
Как подчеркнула Елена Пархоменко, главная цель краевой программы «Чистая Вода» – комплексная модернизация водоснабжения городов и районов края, а также улучшение экологической обстановки региона.
Благодаря программе в Приморье уже заменены сотни километров водопроводных труб, проложены новые канализационные коллекторы и отремонтированы или построены насосные станции, станции обезжелезивания и водоочистки, очистные сооружения. При этом используются современные материалы – полипропиленовые трубы, срок эксплуатации которых составляет до 100 лет.
«В прошлом году на финансирование программы направлено 200 миллионов рублей. На эти средства выполнят проектирование, строительство, реконструкцию и модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства 19 муниципалитетов, где было отремонтировано и запроектировано новых более 40 объектов», – отметила Елена Пархоменко.
Глава ведомства обозначила, что сейчас доля обеспечения населения края качественным водоснабжением составляет 77%, городского – 87%.
По словам Елены Пархоменко, поставлена задача за пять лет довести эти показатели до 86 и 90% соответственно.
Фото – Игорь Новиков (администрация Приморского края)
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