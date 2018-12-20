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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 15 Февраля, 16:37 |
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Алгоритм успешного партнерства
Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в Приморском крае, за год вырос на 30%.
«Есть несколько причин, почему Фонд наращивает обороты быстрее рынка. В том числе это связано с ростом объемов льготного кредитования, реализуемого АО «МПС Банк» и его партнерами, в сделках которых Фонд принимает непосредственное участие, предоставляя свое поручительство по самой минимальной ставке – всего 0,5% годовых от суммы поручительства», – комментирует исполнительный директор некоммерческой организации «Гарантийный фонд Приморского края» Ксения ПЛЕТЦЕР.
По ее словам, специалисты Фонда всегда готовы делиться с предпринимателями края информацией о возможностях получения различных мер поддержки. А организованная Банком России программа повышения финансовой грамотности уже дает результаты, в том числе их можно оценить и по росту объемов кредитования МСП в Приморье.
Иметь четкий план действий, расширять свои знания и опираться на опыт других – это наиболее короткий путь к успеху. Гарантийный фонд Приморского края предлагает оценить преимущества партнерства.
оформить только один документ –
остальные документы кредитор передаст в Фонд без вашего участия
залогового обеспечения
большое количество категорий льготных
получателей поддержки
максимум 3 дня с момента
получения от кредитора
полного пакета документов
для предоставления поручительства
Фонд сотрудничает со всеми
банками, представленными
на территории Приморского края
СОВЕТЫ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КРЕДИТА В БАНКЕ:
назначьте в вашей организации сотрудника, ответственного
за сбор пакета документов и взаимодействие с банком
тщательно подготовьтесь к своей первой личной встрече с кредитором
подайте заявки сразу в несколько банков
(в том числе используя банковские он-лайн сервисы)
закройте все долги**
изучите программы льготного государственного кредитования:
АО МСП Банк, АО Корпорация МСП, краевая микрофинансовая компания***
посетите соответствующий семинар
обратитесь за консультацией в департамент экономики и развития
предпринимательства Приморского края, организации инфраструктуры
поддержки малого и среднего бизнеса Приморского края
внимательно изучите условия предоставления кредитов
(обратите внимание на дополнительные комиссии кредиторов)
будьте максимально честными и открытыми с кредитором
(при проверке банк в любом случае узнает все, поэтому лучше сказать заранее, чтобы не тратить зря время)
БЛАГОСКЛОННЫ К КРЕДИТОВАНИЮ БИЗНЕСА:
2) наличие положительной кредитной истории
оформляется кредит*
5) наличие достаточного для обеспечения кредита ликвидного залога
* срок регистрации компании, ведения деятельности не менее 6 месяцев
** на дату подачи заявки и во время оформления кредита у вас не должно быть просроченных задолженностей по налогам, сборам и т.д.
*** corpmsp.ru, www.mspbank.ru, mb.primorsky.ru
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