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В ТЦ "Черемушки" устроят распродажу квартир для жителей Владивостока
16 марта в столице Приморского края состоится «Ярмарка недвижимости».
На распродаже, которую организуют строительные компании и агентство недвижимости, будет представлена жилплощадь как во Владивостоке, так и в других городах России. ТОП-300 квартир Владивостока только 1 день по сниженным ценам от агентства недвижимости - федерального партнера Сбербанка. Квартиры от застройщика сейчас можно приобрести, взяв ипотеку от Сбербанка по рекордно низкой ставке — от 6% годовых*.
«Такие мероприятия — это отличная возможность для жителей Владивостока пообщаться в один день с застройщиками, агентами по недвижимости и экспертами банка. На распродажах люди часто и принимают окончательное решение приобрести жилье, — рассказала начальник управления по работе с партнерами Приморского отделения ПАО Сбербанк Марина Королева. — Как показала практика, именно формат распродажи недвижимости больше всего привлекает людей. И наши партнеры предлагают действительно хорошие условия для покупки жилья».
На ярмарке все желающие смогут узнать, где можно приобрести готовое жилье на первичном и вторичном рынке: строительные компании представят свои проекты жилых комплексов, также будут выставлены 300 квартир по сниженным ценам на вторичном рынке. Сотрудники Сбербанка проконсультируют клиентов по вопросам ипотечного кредитования.
Мероприятие пройдет во Владивостоке ТЦ «Черемушки», 5 этаж (ул. Черемуховая, 15) 16 марта 2019 с 11:00 до 17:00.
Подробнее об ипотечных программах можно узнать на сайте Сбербанка www.sberbank.ru.
- В ТЦ "Черемушки" устроят распродажу квартир для жителей Владивостока
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