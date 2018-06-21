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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:39 |
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В Приморье растет спрос на грязи бухты Экспедиции
В 2013 году поставки лечебных грязей из бухты Экспедиции (Хасанский район Приморского края) в дальневосточные лечебно-оздоровительные центры выросли в два раза по сравнению с 2012 годом.
По словам Владимира ВАСИЛЬЧЕНКО, руководителя ООО «Горняк», занимающегося добычей этих грязей, объем поставок морских грязей б. Экспедиция в дальневосточные санатории и курорты достиг 40,5 тонн. В числе крупных потребителей традиционно являются санатории «Строитель» во Владивостоке, «50 лет Октября» курорта регионального значения Шмаковка и лечебно-оздоровительный комплекс «Дальневосточный» Минобороны РФ.
На сегодня в Приморье морские лечебные грязи добываются еще на двух месторождениях: Мелководнинское в бухте Воевода на о. Русском и месторождении залива Угловой. Однако грязи б. Экспедиции признаны самыми качественными. По данным Института медицинской климатологии и восстановительной медицины СО РАМН, состояние залива Угловое не позволяет продолжать полноценное использование этих грязей для лечения. Вопросы у экспертов вызывает и качество грязей месторождения Мелководнинское. В прошлом году на Мелководнинском было добыто 2,1 тонны грязей, они продаются в пакетированном виде. Санатории и курорты не пользуются грязями этого месторождения.
Надежда ВОРОНЦОВА. Журнал "Дальневосточный капитал".
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