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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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На развитие Владивостока предусмотрено более 12 миллиардов рублей
Об этом стало известно на совещании по социально-экономическому развитию Владивостокского городского округа под руководством Губернатора Приморского края Олега Кожемяко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Администрации Приорского края.
Глава региона обозначил первоочередные задачи для развития города на текущий год. Среди приоритетных направлений по-прежнему остаются образование, здравоохранение, социальная сфера и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
Олег Кожемяко акцентировал внимание городских властей на ремонте дорог, создании автопарковок, приведении в порядок фасадов зданий, а также строительстве детских и спортивных площадок.
«Город должен быть комфортным и удобным для граждан. Должны быть обустроены парковые зоны, налажена работа транспорта. При этом один из важнейших инструментов развития города - участие самих жителей в решении вопросов развития городских пространств. Прежде чем разрабатывать техническое задание и выполнять проектирование, необходимо провести обсуждение инициативы с гражданами», – заявил глава региона, добавив, что первые такие обсуждения уже проведены. Так, предварительно одобрен план обустройства и реконструкции Покровского парка и Минного городка.
Как доложил глава города Олег Гуменюк, всего на развитие Владивостока на 2019 год предусмотрено более 12 миллиардов рублей.
По запросам жителей города и по поручению Губернатора Приморья значительная часть финансирования в 2019 и последующих годах будет направлена на благоустройство, в том числе капитальный ремонт, реконструкцию и создание лесопарковых зон и скверов на территории городского округа для комфортного времяпровождения жителей и гостей столицы Дальнего Востока.
«Благоустройство – одно из самых больших направлений. Запланирован капитальный ремонт фасадов – в этом году из федерального бюджета предусмотрено 600 миллионов. Сейчас проходят проектные работы, после – государственная экспертиза, и начнем ремонт. Около 20 домов в центральной части города будет подсвечено иллюминацией. При условии привлечения средств краевого бюджета планируем в 2019 году капитальный ремонт скверов. За несколько лет площадь объектов для посещения жителями увеличится беспрецедентно. Их общая протяженность составит около 40 гектаров», – отметил он, уточнив, что будут созданы в том числе туристские маршруты и пешеходные зоны.
Отметим, совещание по социально-экономическому развитию Владивостока стало заключительным в серии встреч первых лиц региона с муниципалитетами. В настоящий момент в каждой из территорий разработан план социально-экономического развития с учетом реализации нацпроектов и выявленных в ходе заседаний проблемных вопросов. В конце апреля состоится итоговое мероприятие, на котором будут рассмотрены доработанные варианты планов.
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