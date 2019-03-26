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Пятница| 19 Апреля, 19:34 |
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Выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI: Гонка под парусом
Спортивное мероприятие “на воде”, доступное всем желающим
В самом разгаре активная подготовка к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show XI. Напомним, что она пройдет с 17 по 19 мая. Организаторы сообщают, что участниками мероприятия по традиции станут компании Дальнего Востока России, Центрального, Северо-Западного и других регионов РФ, а так же стран Азиатско-Тихоокеанского Региона.
Неизменным местом проведения выставки остается яхт-клуб "Семь футов" — лучший яхт-клуб на Дальнем Востоке России.
Одним из традиционных и популярных событий среди гостей выставки остается легендарная “Гонка под парусом”. Это спортивное мероприятие для тех, кто хочет впервые попробовать себя в роли яхтсменов и для тех, кто уже неоднократно становился участником.
“Гонка под парусом” состоится на территории яхт-клуба 18 и 19 мая.
Для того, чтобы принять участие, необходимо в дни проведения выставки зарегистрироваться на стенде яхт-клуба “Семь футов”.
Условия участия в регате и регистрация на регату по номеру телефона: +7 (914) 968 41 49.
Принять участие в гонке может абсолютно любой желающий, даже без опыта хождения под парусом. Из новичков будут организованы команды в составе четырех человек под командованием опытного яхтсмена - инструктора, общий состав экипажа составит пять человек. Гонки пройдут на яхтах класса “Platu 25” и “Конрад-25”.
Перед началом соревнований всех ждет инструктаж на берегу от главного судьи соревнований, а далее - инструктаж на яхте от рулевого инструктора, который познакомит всех участников с устройством яхты. После тренировочного выхода в море всех участников ожидает серия гонок.
Илья Ермаков, директор яхт-клуба “Семь футов”: “Гонка под парусом открывает серию любительских регат, которые мы традиционно проводим в яхт-клубе в течение всего сезона. Любой желающий сможет попробовать себя в роли яхтсмена и выйти “под парусом” в море. Для участия необходимо желание, хорошее настроение и спортивная форма одежды!”.
Виктория Кидяева, Исполнительный директор мероприятия: “Опыт не обязателен! Всему научим!”.
По вопросам участия просьба обращаться в оргкомитет выставки.
Для аккредитации СМИ или получения бесплатного билета на выставку необходимо заполнить регистрационную форму
VladivostokBoatShow–это статусное событие в жизни города, которым ежегодно открывается яхтенный сезон на Дальнем Востоке. За последние восемь лет мероприятие стало визитной карточкой Владивостока. В 2018 году участниками стали более 50 компаний из России и стран АТР. За три дня выставку посетило около 7000 человек.
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