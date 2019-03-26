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15 Апреля 2019, 13:39 | Регион сегодня |

Новый дом для реабилитационного центра "Тюлень" возводят в Приморье

Уже в апреле в новых помещениях поселятся волонтеры, чуть позже в вольеры и бассейны переместят животных

Новый реабилитационной центр для морских млекопитающих строится при поддержке «Русской Рыбопромышленной Компании» в Приморском крае

В п. Тавричанка Приморского края ведется строительство нового комплекса для Центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень». Проект реализуется при финансовой поддержке «Русской Рыбопромышленной Компании».

Центр оказывает экстренную помощь тюленям, попавшим в беду: детенышам, слишком рано разлученным с самкой, а также пострадавшим в непосредственной близости от населенных пунктов. Специалисты Центра осуществляют реабилитацию тюленей с последующим их выпуском в природную среду обитания.

По словам директора организации Лоры Белоиван, Центр уже несколько лет нуждается в новых помещениях, так как через него с каждым годом проходит все больше животных.

«Мы 12 лет выращивали тюленей практически у себя на огороде. И я очень рада, что благодаря безвозмездной помощи «Русской Рыбопромышленной Компании» вскоре у нас появится более приспособленная и современная инфраструктура», — поясняет Лора Белоиван. - Обычно рыбодобытчики считают морских зверей своими злейшими врагами, потому что из-за них снижается численность рыбы. Замечательно, что РРПК смотрит на этот вопрос более прогрессивно и заинтересована в сохранении природного баланса в регионе, где ведет свой бизнес».

 


 

 

 

 



«Для РРПК важно бережное отношение к морю, к его дарам.  В этом для нас заключается смысл «ответственного рыболовства», принципов которого мы придерживаемся. Морские животные, попавшие в беду, нуждаются в помощи, и мы считаем необходимым ее оказывать, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. - Мы рады поддержать настоящих профессионалов, радеющих за свое дело. Уверен, что вместе мы успешно послужим  сохранению морской экосистемы края».

Разработчики уникального пространства нового центра - архитекторы студии «Жираф» Илья Коротков и Ирина Попович. Строительство помещений полностью экологичное, в основе зданий - морские контейнеры. В комплексе предусмотрена инфраструктура как для тюленей (кормокухня, помещение карантина, бассейны с примыкающей оборудованной территорией), так и для сотрудников центра (волонтерский дом). В волонтерском доме предусмотрена специальная гостиная-лекторий, где сотрудники центра смогут рассказать о своей работе школьникам и студентам, которые интересуются экологическими проблемами.

Планируется, что уже в апреле в новых помещениях поселятся волонтеры, чуть позже в новые вольеры и бассейны переместятся  подопечные животные.

Досье "Дальневосточного капитала": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.

Журнал "Дальневосточный капитал".
 

Теги: экология  тюлень  русская рыбопромышленная компания 


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