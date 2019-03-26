|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 19 Апреля, 19:34 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Новый дом для реабилитационного центра "Тюлень" возводят в Приморье
Новый реабилитационной центр для морских млекопитающих строится при поддержке «Русской Рыбопромышленной Компании» в Приморском крае
В п. Тавричанка Приморского края ведется строительство нового комплекса для Центра реабилитации морских млекопитающих «Тюлень». Проект реализуется при финансовой поддержке «Русской Рыбопромышленной Компании».
Центр оказывает экстренную помощь тюленям, попавшим в беду: детенышам, слишком рано разлученным с самкой, а также пострадавшим в непосредственной близости от населенных пунктов. Специалисты Центра осуществляют реабилитацию тюленей с последующим их выпуском в природную среду обитания.
По словам директора организации Лоры Белоиван, Центр уже несколько лет нуждается в новых помещениях, так как через него с каждым годом проходит все больше животных.
«Мы 12 лет выращивали тюленей практически у себя на огороде. И я очень рада, что благодаря безвозмездной помощи «Русской Рыбопромышленной Компании» вскоре у нас появится более приспособленная и современная инфраструктура», — поясняет Лора Белоиван. - Обычно рыбодобытчики считают морских зверей своими злейшими врагами, потому что из-за них снижается численность рыбы. Замечательно, что РРПК смотрит на этот вопрос более прогрессивно и заинтересована в сохранении природного баланса в регионе, где ведет свой бизнес».
«Для РРПК важно бережное отношение к морю, к его дарам. В этом для нас заключается смысл «ответственного рыболовства», принципов которого мы придерживаемся. Морские животные, попавшие в беду, нуждаются в помощи, и мы считаем необходимым ее оказывать, - прокомментировал генеральный директор РРПК Федор Кирсанов. - Мы рады поддержать настоящих профессионалов, радеющих за свое дело. Уверен, что вместе мы успешно послужим сохранению морской экосистемы края».
Разработчики уникального пространства нового центра - архитекторы студии «Жираф» Илья Коротков и Ирина Попович. Строительство помещений полностью экологичное, в основе зданий - морские контейнеры. В комплексе предусмотрена инфраструктура как для тюленей (кормокухня, помещение карантина, бассейны с примыкающей оборудованной территорией), так и для сотрудников центра (волонтерский дом). В волонтерском доме предусмотрена специальная гостиная-лекторий, где сотрудники центра смогут рассказать о своей работе школьникам и студентам, которые интересуются экологическими проблемами.
Планируется, что уже в апреле в новых помещениях поселятся волонтеры, чуть позже в новые вольеры и бассейны переместятся подопечные животные.
Досье "Дальневосточного капитала": Русская Рыбопромышленная Компания - один из лидеров по добыче минтая в России и мире. Компания входит в тройку ведущих российских производителей дикой белой рыбы. Крупнотоннажный рыболовецкий флот Компании способен выполнять работы во всех промысловых зонах и при любых климатических условиях. Траулеры-процессоры Компании оснащены современным рыболовным и перерабатывающим оборудованием от ведущих международных поставщиков, что позволяет вести добычу и переработку в море различных видов водных биоресурсов. Стратегические цели компании связаны с увеличением выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью за счет модернизации флота, строительства новых, современных супертраулеров и береговых перерабатывающих заводов. Основными видами рыболовного промысла РРПК являются минтай и тихоокеанская сельдь.
- В самом разгаре активная подготовка к выставке катеров и яхт Vladivostok Boat Show
- Обмануть автомобилистов становится сложнее
- Владивосток и Санкт-Петербург дегустируют новую рыбную продукцию
- 1 мая во Владивостоке ограничат движение и парковку автотранспорта
- Главная сельскохозяйственная ярмарка развернется на выходных в Приморье
- На 30-м причале Владивостока появится прогулочная зона
- Приморье вместе с лесом потеряет лосося
- Владивостокская нефтебаза заплатит почти 16 миллионов за проект реконструкции комплекса очистных сооружений
- Количество рейсов катамарана на остров Попова увеличат
- В Приморье тигрица Золушка принесла еще двух котят
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.