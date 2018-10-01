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В Приморье в День эколога будут названы имена победителей конкурса природоохранной журналистики "Живая тайга"-2014
Конкурс «Живая тайга» проводится среди журналистов, авторских коллективов и редакций печатных и электронных СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской и Еврейской автономной областей, а также корпунктов российских СМИ в данных субъектах РФ.
Главный приз конкурса – Хрустальный Женьшень, главная награда победителям и лауреатам – путевка на семинар экологических журналистов. Обладателю Гран-при Оргкомитет гарантирует поездку за рубеж, связанную с темой охраны природы.
Досье "Дальневосточного капитала": Дальневосточный конкурс природоохранной журналистики «Живая тайга» был учрежден 5 июня 2006 года, во Всемирный день окружающей среды, общественными и государственными природоохранными организациями - Всемирным фондом дикой природы (WWF) России, Обществом сохранения диких животных (WCS), фондом «Феникс», Союзом экологических пресс-клубов Дальнего Востока и Департаментом Росприроднадзора по ДФО. В этом году он проводится в восьмой раз. Главная его задача - привлечение общественного внимания к сохранению уникальной природы юга Дальнего Востока, содействие СМИ решению природоохранных проблем региона, поощрение журналистов и редакций, наиболее ярко и целенаправленно освещающих эти вопросы. Темы конкурса: "Дом амурского тигра", "Кедр – дерево жизни", "Зеленый пояс Амура", "Охотничьи хозяйства на страже природы", "Земля заповедная", "Природа и энергетика".
Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки и прислать до 25 мая 2014 года в адрес Оргкомитета материалы, вышедшие в СМИ в период с 5 июня 2013 года, сообщили "Дальневосточному капиталу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
Итоги конкурса, по традиции, будут объявлены жюри 5 июня 2014 года, в Российский день эколога - Всемирный день охраны окружающей среды. А главные мероприятия развернутся в середине лета в Приморье. 31 июля во Владивостоке состоится торжественная церемония вручения наград победителям и лауреатам конкурса. Вечером этого же дня на турбазе «Заповедная» в Хасанском районе Приморья откроется Школа экологической журналистики, участие в которой с 31 июля по 4 августа является главной наградой для призеров «Живой тайги».
Василий Солкин, председатель Оргкомитета конкурса «Живая тайга», журналист и кинорежиссер, руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала WWF России, обращает внимание на новшества, которые ждут участников в этом году: «Во-первых, видоизменится главный приз конкурса - Хрустальный Женьшень, который специально изготавливается каждый год по числу победителей. Над новым образом этого символа «Живой тайги» мы сейчас работаем вместе с ателье художественной ковки - он станет более прочным, как и сам конкурс, а результат вы увидите 31 июля на церемонии награждения.
Во-вторых, помимо основных призов, которые обеспечивают учредители конкурса – WWF, Фонд «Феникс», WCS и Департамент Росприроднадзора по ДФО, появятся и новые награды. Например, Всемирный фонд дикой природы (WWF), который отмечает в этом году 20 лет работы в России, конечно же, обратит особое внимание на материалы о деятельности Фонда на Дальнем Востоке.
В – третьих, в этом году традиционный семинар Союза экологических пресс-клубов, на который раз в год собирается цвет природоохранной журналистики Дальнего Востока, Всемирный фонд дикой природы (WWF) впервые проведет совместно с АНО «Центр «Амурский центр» - новой, но уже активно работающей автономной некоммерческой организаций, созданной в 2013 году под эгидой Администрации Президента РФ для решения вопросов по охране амурских тигров. Опять же впервые мы соберемся в совершенно новом для нас месте, в удивительной бухте у заповедного мыса Льва, так что помимо обмена опытом и занятий в Школе экологической журналистики, участники семинара побывают на экскурсии сразу в двух знаковых ООПТ - нацпарке «Земля леопарда» и Дальневосточном морском заповеднике. Что же останется неизменным – это дружеская атмосфера и, надеюсь! – высокий уровень творческих материалов, представленных на конкурс. Ждем!».
Дополнительную информацию можно получить у координатора конкурса «Живая тайга» Елены Старостиной: г. Владивосток, тел. (423)241-48-68, e-mail: estarostina@wwf.ru
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