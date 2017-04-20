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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Началась аккредитация СМИ на Восточный экономический форум-2017 во Владивостоке
Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6–7 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета, сообщает журнал "Дальневосточный капитал".
Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ. Последний день приема заявок через официальный сайт ВЭФ – 1 августа 2017 года.
Более подробная информация о процессе регистрации СМИ на Восточный экономический форум – 2017 размещена на официальном сайте www.forumvostok.ru в разделе «СМИ».
Вопросы по аккредитации можно направлять по адресу: media@forumvostok.ru.
Досье "Дальневосточного капитала": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.
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