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Четверг| 16 Мая, 22:42 |
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От практики до трудоустройства: студенты выбирают ННК-Приморнефтепродукт
Студенты смогли познакомиться с компаниями-работодателями в формате стендовой сессии и получили карьерную консультацию, которая помогает определиться с будущим местом работы и направлениями развития. В числе крупнейших работодателей свои вакансии студентам и молодым специалистам презентовало АО «ННК-Приморнефтепродукт».
Студенты и молодые специалисты в ходе Карьерного форума обсудили с сотрудниками управления по работе с персоналом ННК-Приморнефтепродукт перспективы сотрудничества. Работодатель рассказал о прохождении производственной или преддипломной практики, о преимуществах работы в ННК-Приморнефтепродукт, который входит в Группу компаний ННК и является крупнейшим оператором на топливном рынке Приморья.
ДВФУ и ННК-Приморнефтепродукт очень тесно сотрудничают в вопросах привлечения на предприятие молодых специалистов. «Ежегодно в компании проходят производственную практику десятки студентов ДВФУ. Многие в дальнейшем трудоустраиваются в нашу организацию, ведь ННК создает необходимые условия для реализации профессионального потенциала каждого сотрудника и предоставляет равные возможности для повышения квалификации», – отметила начальник отдела подбора, обучения и развития персонала АО «ННК-Приморнефтепродукт» Виктория РАХМАНОВА.
В АО «ННК-Приморнефтепродукт» уделяется большое внимание формированию благоприятной рабочей среды. В компании уверены, что их ценнейший актив – высокопрофессиональный коллектив, мотивированный на эффективную работу. Поэтому предприятие регулярно принимает участие в различных ярмарках вакансий, оценивая возможности и потенциал будущих специалистов.
«Огромная польза мероприятия в том, что здесь можно пообщаться с представителями компаний напрямую. Я давно хотела узнать больше о ННК-Приморнефтепродукт, и сегодня я не только получила подробную и интересную консультацию специалиста, но и сразу заполнила анкету на интересующую меня позицию для прохождения практики», – поделилась студентка Школы экономики и менеджмента ДВФУ Анна СЕРГЕЕВА.
Основу коллектива ННК-Приморнефтепродукт традиционно составляют выпускники ДВФУ – одного из крупнейших научно-образовательных центров страны, отмечающего в этом году 120-летний юбилей. Сегодня на различных участках предприятия трудятся более сотни представителей этого вуза.
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