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15 Мая 2019, 14:31 | Регион сегодня |

Фестиваль мидий открывается во Владивостоке

Главное фестивальное блюдо – 500 граммов мидий в створках по единой для всех заведений цене 300 рублей

Второй ежегодный фестиваль мидий в Приморье пройдет с 16 по 26 мая в рамках Тихоокеанского туристского форума

Как сообщили в департаменте туризма, участие в мероприятии принимают 24 ресторана Владивостока – в два раза больше, чем в прошлом году.

«В каждом ресторане будет подаваться главное фестивальное блюдо – 500 граммов мидий в створках по единой для всех заведений цене 300 рублей. Помимо основного фестивального блюда шеф-повара предложат гостям различные авторские блюда с дальневосточными мидиями. В некоторых заведениях гостям предложат несколько вариаций фестивального блюда мидии, тушеные в различных соусах, а где-то можно будет попробовать супы, салаты и прочие блюда», – пояснили в ведомстве.

24 заведения участвуют в фестивале мидий:

  1. Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe
  2. Бар Alaska Grill
  3. Кафе Midia
  4. Ресторан Svoy
  5. Ресторан Moloko&Мёd
  6. Фермерский ресторан Ogonёk
  7. Паб Cat&Clover (г. Владивосток)
  8. Ресторан Tokyo (ост. Дальзавод)
  9. Паб Brugge Pub
  10. Паб Hunter Pub
  11. Паб Billy’s Pub
  12. Ресторан Gastroli Grill
  13. Ресторан Gusto
  14. Кафе STUDIO
  15. Гастробар Old Fashioned
  16. Ресторан Novik Country Club
  17. Бар Black Rabbit
  18. Крабетерия Оh, my crab!
  19. Бар "Другое место"
  20. Ресторан Сascade (Tigre de Cristall)
  21. Кафе Kuula
  22. Кафе "Золотой дракон"
  23. Бар Brothers Grill
  24. Кафе Crust Pizza&Wine
     

Кроме того, с 17 по 19 мая на территории яхт-клуба «Семь футов» пройдет деловая часть так называемого Мидия-саммита. Здесь состоятся лекции, на которых эксперты расскажут, как организовать подобные событийные мероприятия, а любителям морских деликатесов поведают о том, как приготовить из них вкусные и полезные блюда.

Организаторы фестиваля отметили, что в прошлом году фестиваль пользовался большой популярностью у жителей и гостей края – всего за 10 дней было съедено почти 3 тонны мидий.

Напомним, пятый Тихоокеанский туристский форум пройдет в Приморье с 22 по 26 мая. В этом году его программа значительна расширена. С 17 по 19 мая на территории яхт-клуба «Семь футов» состоится XI Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show.

С 21 по 23 мая пройдет Молодежный туристский конгресс. На площадках ДВФУ и ВГУЭС студенты и выпускники вузов края обсудят самые перспективные направления для развития отрасли.

Деловая часть ТТФ, которая в этом году впервые пройдет в формате выездной сессии пятого Восточного экономического форума, состоится 24 и 25 мая. Основной темой дискуссий станет расширение авиационного сообщения как одной из главных составляющих эффективного развития туризма.

А с 24 по 26 мая жители и гости края в 23-й раз смогут посетить Тихоокеанскую туристскую выставку (PITE). В этом году программа выставки – яркая и насыщенная. Помимо стендов дальневосточных регионов здесь можно будет увидеть экспозицию Китая, Японии, Республики Корея, впервые будут представлены ЮАР и Тайвань. Кроме того, в рамках выставки будет организован якутский национальный праздник встречи лета Ысыах и гастрономический фестиваль Макао.

Журнал "Дальневосточный капитал".

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