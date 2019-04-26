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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Мая, 22:41 |
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Фестиваль мидий открывается во Владивостоке
Второй ежегодный фестиваль мидий в Приморье пройдет с 16 по 26 мая в рамках Тихоокеанского туристского форума
Как сообщили в департаменте туризма, участие в мероприятии принимают 24 ресторана Владивостока – в два раза больше, чем в прошлом году.
«В каждом ресторане будет подаваться главное фестивальное блюдо – 500 граммов мидий в створках по единой для всех заведений цене 300 рублей. Помимо основного фестивального блюда шеф-повара предложат гостям различные авторские блюда с дальневосточными мидиями. В некоторых заведениях гостям предложат несколько вариаций фестивального блюда – мидии, тушеные в различных соусах, а где-то можно будет попробовать супы, салаты и прочие блюда», – пояснили в ведомстве.
24 заведения участвуют в фестивале мидий:
- Ресторан дальневосточной кухни Port Cafe
- Бар Alaska Grill
- Кафе Midia
- Ресторан Svoy
- Ресторан Moloko&Мёd
- Фермерский ресторан Ogonёk
- Паб Cat&Clover (г. Владивосток)
- Ресторан Tokyo (ост. Дальзавод)
- Паб Brugge Pub
- Паб Hunter Pub
- Паб Billy’s Pub
- Ресторан Gastroli Grill
- Ресторан Gusto
- Кафе STUDIO
- Гастробар Old Fashioned
- Ресторан Novik Country Club
- Бар Black Rabbit
- Крабетерия Оh, my crab!
- Бар "Другое место"
- Ресторан Сascade (Tigre de Cristall)
- Кафе Kuula
- Кафе "Золотой дракон"
- Бар Brothers Grill
- Кафе Crust Pizza&Wine
Кроме того, с 17 по 19 мая на территории яхт-клуба «Семь футов» пройдет деловая часть так называемого Мидия-саммита. Здесь состоятся лекции, на которых эксперты расскажут, как организовать подобные событийные мероприятия, а любителям морских деликатесов поведают о том, как приготовить из них вкусные и полезные блюда.
Организаторы фестиваля отметили, что в прошлом году фестиваль пользовался большой популярностью у жителей и гостей края – всего за 10 дней было съедено почти 3 тонны мидий.
Напомним, пятый Тихоокеанский туристский форум пройдет в Приморье с 22 по 26 мая. В этом году его программа значительна расширена. С 17 по 19 мая на территории яхт-клуба «Семь футов» состоится XI Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show.
С 21 по 23 мая пройдет Молодежный туристский конгресс. На площадках ДВФУ и ВГУЭС студенты и выпускники вузов края обсудят самые перспективные направления для развития отрасли.
Деловая часть ТТФ, которая в этом году впервые пройдет в формате выездной сессии пятого Восточного экономического форума, состоится 24 и 25 мая. Основной темой дискуссий станет расширение авиационного сообщения как одной из главных составляющих эффективного развития туризма.
А с 24 по 26 мая жители и гости края в 23-й раз смогут посетить Тихоокеанскую туристскую выставку (PITE). В этом году программа выставки – яркая и насыщенная. Помимо стендов дальневосточных регионов здесь можно будет увидеть экспозицию Китая, Японии, Республики Корея, впервые будут представлены ЮАР и Тайвань. Кроме того, в рамках выставки будет организован якутский национальный праздник встречи лета Ысыах и гастрономический фестиваль Макао.
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