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Компания с оборотом $45 млрд поможет вывести о.Русский на передовую финансовых технологий
На острове Русский в Приморском крае планируется создать Центр цифровых активов. Соответствующее соглашение заключено между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) и компанией Эмбер Глобал Лимитед (Amber Global Limited), сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Основной задачей Центра цифровых активов будет разработка и обращение финансовых инструментов на основе распределенных сетей данных. Финансовые инструменты Центра будут применяться для финансирования дальневосточных предприятий и реализации их продукции на международных рынках.
В рамках Центра будет налажен оборот сырьевых поставочных фьючерсов, депозитарных расписок с обеспечением продукцией дальневосточных предприятий. В частности, активно прорабатывается цифровой актив с обеспечением алмазами производства ПАО «АЛРОСА» (даймонд-койн). Пакет детальных предложений по реализации проекта будет представлен к июлю 2019 года.
Отметим, Эмбер Глобал Лимитед (Amber Global Limited) является крупным управляющим цифровыми активами с офисами в Гонконге, Шэньчжэне, Пекине, Сан Франциско и Нью-Йорке. Компания осуществляет операции на 40 площадках по обороту цифровых активов по всему миру. Оборот торговых операций компании за 2018 год превысил 45 млрд долларов США.
Информация предоставлена пресс-службой Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.
Автор фото - Марина БОЖКО
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