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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 16 Мая, 22:45 |
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Драме "Коридор бессмертия" посвятили круглый стол "Без права на вымысел"
Все желающие смогут присоединиться к обсуждению .
Зрители разделились во мнениях: фильм-однодневка или фильм-событие?
В какой степени кино о войне может быть художественным произведением? Или оно должно быть сугубо документальным? Документ эпохи или художественное произведение?
На круглом столе будут обсуждены вопросы:
- Правда или миф?
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- Нужны ли россиянам знания о войне?
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- Историческая правда или киноляп: о чем стихи Ольги Берггольц?
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- Бюджет фильма: блокбастер или военное кино?
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- Ранжирование патриотических фильмов в прокате.
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- Как сделать убедительное, достоверное, историческое кино?
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- Документ эпохи или художественное произведение?
К участию в дискуссии приглашены сторонники и оппоненты, историки и эксперты, железнодорожники.
Спикеры:
Фёдор Максимович Попов, режиссер-постановщик, соавтор сценария продюсер Член Союза Кинематографистов с 1990 года, Академик киноакадемии «Золотой Орёл», Академик киноакадемии «НИКА», Член российского Оскаровского комитета, педагог ВГИК
Артем Мельничук (актер, роль слесаря Кеши)
Лев Рыжков, журналист агентства SPUTNIK
Эдуард Анатольевич Малков, советник директора РВИО (Российское военно-историческое общество)
Фильм «Коридор бессмертия» вышел в широкий прокат 8 мая 2019 года, и посвящен празднику Победы
Досье "Дальневосточного капитала": АНО «Творческая студия «СТЕЛЛА» завершила производство военно-исторического художественного фильма «Коридор бессмертия», посвященного малоизвестным фактам строительства и эксплуатации железнодорожной магистрали, построенной в тяжелейших условиях за 17 дней под огнём противника сразу после прорыва блокады Ленинграда в январе 1943 года. По этой дороге в осаждённый город было перевезено 75 % всех грузов. Остальное дала Ладожская дорога жизни. Прототипами многих героев фильма, являются реальные участники событий. Историческим и литературным консультантом фильма стал Даниил Гранин, писатель, фронтовик, Почетный гражданин Санкт-Петербурга. Фильм снимался при поддержке Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества и Фонда кино. Значительное организационное содействие производству фильма оказывало Министерства обороны РФ, Российский союз ветеранов, многие другие общественные организации. В народном сборе средств на производство картины участвовали тысячи простых неравнодушных людей и представителей социально ответственного бизнеса.
Действие фильма «Коридор бессмертия» основано на реальных событиях.
Еще вчера они были простыми девчонками из соседнего двора со своими мечтами и планами о счастливой жизни. Они не думали, что станут героями и ценой своих жизней спасут город. Ленинград, 1943 год. После прорыва блокады была построена секретная железная дорога, соединившая осажденный город со всей страной. Работать в «Коридоре смерти» было опаснее, чем сражаться на фронте. Но каждый прошедший состав спасал тысячи жизней.
В ролях: Анастасия Цибизова, Артём Алексеев, Светлана Смирнова, Александр Яценко, Анатолий Горячев, Александр Обласов, Дарья Екамасова, Игорь Ясулович, Тагир Рахимов, Хавьер Кальво, Саара Кадак, и другие.
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