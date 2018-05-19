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Во Владивостоке будут такие "пробки", как в Москве
Владивосток "поумнеет", освоив передовые технологии организации дорожного движения. Об этом стало известно по итогам визита главы города Виталия Веркеенко в московский Центр организации дорожного движения накануне, 14 июня.
Виталий Веркеенко находится с рабочим визитом в Москве, где у главы Владивостока запланированы переговоры с представителями крупного японского бизнеса, работающего на российском рынке. В рамках рабочей поездки глава города также посетил Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы, познакомившись с передовыми разработками правительства столицы. Для самого автомобилизированного города в России оптимизация дорожного движения - один из самых важных вопросов, подчеркнул Виталий Веркеенко.
Как рассказал руководитель ЦОДД Вадим Юрьев, государственное казенное учреждение объединило все сферы деятельности, связанные с организацией дорожного движения в столице России. Эта структура аккумулирует все данные о транспортных потоках, дорожных условиях и происшествиях, анализирует и регулирует дорожное движение в городе, работу светофоров, а также разрабатывает и внедряет новые схемы организации транспортных потоков, проекты строительства и реконструкции дорожной сети, маршруты движения пассажирского транспорта, парковочные нормы и другие предложения по повышению эффективности и безопасности движения транспорта, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
На интернет-портале ЦОДД можно найти всю информацию об ограничениях движения, установке запрещающих знаков, изменениях в работе общественного транспорта, парковках, анализ загруженности магистралей, карту аварийности, грузовую логистику и т. д. Такие меры позволили упорядочить движение, снизить загруженность столичных магистралей и аварийность. Большую роль в этом сыграло внедрение автоматизированных систем управления дорожным движением, добавил Вадим Юрьев.
«Мировой опыт показывает, что внедрение интеллектуальных транспортных систем позволяет увеличить пропускную способность дорожной сети за счет перераспределения транспортных потоков, увеличить среднюю скорость движения и улучшить экологическую обстановку в городе», - отметил руководитель ЦОДД правительства Москвы.
Виталий Веркеенко отметил, что создание отдельной структуры позволяет действительно быстро и качественно регулировать дорожное движение и развивать транспортную сеть. Ее основное преимущество – комплексный подход.
«Владивосток – самый автомобилизированный город в стране. Здесь на тысячу жителей только согласно официальной статистике приходится 540 транспортных средств. Тогда как общая протяжённость городских дорог – всего около 700 километров. Транспортная сеть не развита, нагрузка на нее колоссальная, пропускная способность дорожной сети не соответствует интенсивности транспортных потоков, ситуация осложняется сложным рельефом города и отсутствием достаточного количества парковок. Мы намерены решать эти проблемы комплексно: безусловно, городу нужны и новые автомагистрали, и развязки, и парковки, но при этом важно контролировать качество дорожного покрытия и разметки, оптимизировать работу светофоров и схемы организации дорожного движения, и ваш опыт нам в этом поможет», - подчеркнул глава Владивостока.
Отдельно Виталий Веркеенко отметил специальную службу ЦОДД «Дорожный патруль», сотрудники которой бесплатно оказывают автомобилистам необходимую помощь на дороге в случае ДТП или другого происшествия.
«Мы тоже рассматривали возможность создания такого подразделения для улучшения дорожной обстановки. Один из методов сокращения транспортных заторов – оперативное оформление ДТП, а во Владивостоке практически каждое из них фактически блокирует движение в городе. Необходимо как можно быстрее убирать транспортные средства с проезжей части. Такая служба могла бы оперативно помогать фиксировать место ДТП и оформлять происшествие, в том числе с помощью европротоколов», - добавил глава приморской столицы.
В ходе визита в ЦОДД Виталий Веркеенко также изучил российские разработки в области «умных» светофоров - индуктивные петли, устанавливаемые под дорожным полотном, позволяют не менее эффективно фиксировать автомобильный трафик без установки дополнительных конструкций на развязках. Виталий Веркеенко отметил, что первые «умные» светофоры появятся во Владивостоке уже к сентябрю, их установят совместно с японскими партнерами, компанией «Киосан электрик», на одном из самых оживленных перекрестков города.
«Проспект 100-летия Владивостока - одна из основных городских магистралей, перекресток в районе Второй Речки - один из самых ее сложных участков. В утренний час пик плотность движения здесь составляет около 4 тысяч единиц, это и грузовой транспорт, и общественный. Адаптивные светофоры позволят регулировать транспортные потоки на этом участке и ощутимо разгрузить автомобильное движение. При успешном тестовом запуске система «умных» светофоров будет внедрена и на других сложных дорожных участках во Владивостоке», – подчеркнул Виталий Веркеенко.
Среди других рассматриваемых администрацией Владивостока мер – внедрение системы видеонаблюдения и детекторов транспортных потоков, интеллектуальных транспортных систем, создание грузового каркаса, строительство многоярусных парковок и создание парковочных мест на улично-дорожной сети, внедрение элементов «умного» города. Руководитель ЦОДД Москвы пообещал оказать содействие Владивостоку в организации дорожного движения, поделиться опытом и при необходимости обучить специалистов городской администрации.
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