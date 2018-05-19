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В Приморье юные "Тигры" берут уроки у Питера Калиендо
Во Владивостоке проходят тренировки и мастер классы Питера Калиендо – бывшего тренера сборной США по бейсболу, автора ряда учебных пособий и ведущего подкаст-шоу Outside the Box для профессионалов и любителей этого вида спорта, рассказали журналу "Дальневосточный капитал" о крупном проекте спортивной дипломатии в Генеральном консульстве США.
С 11 июня Питер Калиендо проводит тренировки для юношеской команды «Тигры». 15 июня к ним присоединятся команды из Приморского края и Хабаровска, которые вскоре отправятся на чемпионат России по бейсболу. А завтра, 16 июня нанутся двухдневные семинары для тренеров. Помимо этого, бейсболисты и американский эксперт устраивают спортивные шоу для школьников, пропагандируя физическую культуру и здоровый образ жизни.
Питер Калиендо и его методики известны по всему миру. Он объездил с мастер-классами разные континенты, побывав почти в трех десятках стран – от Кубы, Перу и Бразилии до Китая, Болгарии и России. Он автор пяти учебных DVD пособий для тренеров и игроков разного уровня. В его подкаст шоу участвуют энтузиасты бейсбола из самых разных уголков планеты.
«Когда федерация бейсбола Владивостока и Генеральное консульство США пригласили меня провести мастер-классы для команд Дальнего Востока, я сразу же согласился. Работа с тренерами и игроками из другой страны – это не только возможность научить их чему-то новому, но и научиться самому, - рассказал Питер Калиендо. - Вы спросите, чему может научиться за рубежом американский бейсбольный тренер с 35-летним опытом работы? Очень многому! В странах с более короткой бейсбольной историей существуют интереснейшие подходы, идеи и направления развития бейсбола. Например, я внедрил в свои методики очень много российских разработок, в том числе и из других видов спорта. В общем, мое кредо: тренировки должны быть «улицей с двусторонним движением». Меньше говори, больше наблюдай и постоянно обсуждай что-то новое. Только в этом случае развиваются и твои ученики, и ты, и спорт».
"Я очень люблю тренировать детей, потому, что философия бейсбола представляет собой настоящую «школу жизни, - продолжает Питер Калиендо. - Помимо выносливости, командного духа и постоянной работы головой, бейсбол воспитывает такие качества как предприимчивость и здоровый индивидуализм. Вы, например, знаете, что по статистике игрок в бейсбол испытывает во время игры самое большое, по сравнению с другими видами спорта, количество неудач и разочарований? И при этом он упорно продолжает идти вперед и, в конце концов, наслаждается радостью победы».
На фото: Селфи Питера Калиендо с юными игроками команды «Тигры».
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