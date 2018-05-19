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15 Июня 2018, 14:52 | Регион сегодня

В Приморье заявлен еще один новый фестиваль

Главная площадка фестиваля развернется в заповедном месте под открытым небом

Фестиваль «Земля леопарда – на стыке культур» впервые состоится в Приморье
 
Творческий фестиваль «Земля леопарда – на стыке культур» впервые пройдет в с. Барабаш 18-19 августа 2018 года. Национальный парк «Земля леопарда» приглашает к участию сольных исполнителей, вокально-инструментальные и хореографические коллективы, мастеров декоративно-прикладного творчества, инициативных местных жителей, а также представителей народных объединений юго-западного Приморья.
 
Вдохновителями идеи проведения фестиваля на крайнем юге Приморья стали уникальная история и природа Хасанского района. Эти места не были затронуты последним оледенением, благодаря чему с древних времен здесь сохранилось богатейшее разнообразие флоры и фауны, равных которому нет на всем Дальнем Востоке. Испокон веков в этих краях жило множество народностей, а в начале 20 века этническое разнообразие стало шире благодаря переселенцам – русским, украинцам, татарам, башкирам и другим.
 
Фестиваль «Земля леопарда – на стыке культур» призван познакомить жителей, а также гостей Приморья с уникальным богатством Хасанского района – его природным, историческим и культурным потенциалом. Главная идея мероприятия - восстановление баланса природы и культурных традиций народов, которые жили и живут сегодня на юго-западе Приморья. С этой целью 18-19 августа с 12.00 до 18.00 рядом с визит-центром «Земли леопарда» будут работать несколько тематических площадок Фестиваля.
 
На главной из них – сцене под открытым небом – гостей ждет концертная программа с участием местных творческих коллективов и сольных выступлений. Неподалеку от сцены будет работать выставка-ярмарка «Хасанская мастерская». Здесь будут представлены аутентичные сувениры народных умельцев, а также пройдут мастер-классы по их изготовлению. На другой площадке «Кухни народов» каждый сможет отведать традиционные блюда местных культур, а также деликатесы, приготовленные из дальневосточных ингредиентов. Кроме того, в фестивальные дни будет проходить продовольственная ярмарка товаров домашнего производства «Дары Барабашского леса».
 
«Мы приглашаем к участию в фестивале в первую очередь жителей Хасанского района, - говорит Юлия Буркова, ведущий специалист отдела экологического просвещения ФГБУ «Земля леопарда». - Но также будем рады коллективам и умельцам со всего Приморского края, пропагандирующих в своих номерах и работах тонкую взаимосвязь природы и культуры. Мы надеемся, что наш фестиваль станет ярким элементом событийного туризма на юге Приморья, а также поможет создать условия для развития творческой и предпринимательской  активности местных жителей, соседей редчайшей крупной кошки на земле».
 
Все желающие принять участие в фестивале, могут скачать Положение Фестиваля и Заявку-анкету здесь. К участию в Фестивале приглашаются инициативные и творческие жители Хасанского района, представители народных диаспор юго-запада Приморского края.
 
Заявки принимаются на адрес электронной почты festival@leopard-land.ru

Вопросы можно адресовать по телефону +7-902-060-79-29.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: Земля леопарда  заповедник 


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