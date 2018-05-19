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Владивосток "обречен на оптимизм"
Во Владивостоке в Центре современного искусства «Заря» открылись сразу две выставки, посвященные архитектуре. Организованная совместно с Московским музеем современного искусства выставка «Архитектура. Обреченные на оптимизм» рассказывает об истории русской архитектуры преимущественно XX века и начала XXI. Экспозиция «В пространстве отношений» представляет собой международный исследовательский проект произведений более 30 художников. Обе выставки продлятся до 23 сентября. Вход свободный.
«Тема русской архитектуры поднимается в „Заре“ впервые, но мы подошли к этому вопросу с особой тщательностью. Находясь в Приморье, в большом отдалении от исторических культурных и экономических центров, мы, оглядев городской ландшафт, видим себя не в Азии, где находимся географически, а в классическом постсоветском пространстве, где находимся ментально. Через архитектуру городов и стран всегда проступает политический и экономический разговор. Нам интересно говорить об архитектуре как о социальном документе и как о важнейшем искусстве, произведениям которого мы доверили нашу повседневность», — отметила главный куратор Центра современного искусства «Заря» Алиса Багдонайте.
Выставка «Архитектура. Обреченные на оптимизм» представляет своеобразную мастерскую обобщенного героя-архитектора, вечно стремящегося к нахождению баланса между художественным идеалом и прагматикой.
Зрителю предлагается знакомиться не с объектами как таковыми, а с образом мышления архитектурой. Для этого знакомства выбраны наиболее известные отечественные творцы и множество форм: живопись, графика, концептуальные макеты и мокапы, текстовые манифесты и инсталляции, рабочие чертежи и т. д.
Куратор выставки - Мария Фадеева
«Архитектор отличается от художника тем, что всегда проектирует свои объекты с учетом проживания в них человека. Мы же, со своей стороны, ждем, что он не просто зафиксирует нашу жизнь там, а представит такое улучшение ее качества, что мы будем ощущать его и много лет спустя. Отсюда и название выставки „Обреченные на оптимизм“: архитектор обречен смотреть в будущее — и не только на тот период, когда будет построен дом, но и дальше, видеть счастливое развитие событий и уметь воплощать его в жизнь», — рассказала куратор выставки «Архитектура. Обреченные на оптимизм» Мария Фадеева.
Среди авторов работ выставки — Константин Мельников и Александр Бродский, Евгений Васильев и Леонид Павлов, авторский коллектив Московского дворца пионеров и архитектурное бюро «Проект Меганом», «Обледенение архитекторов», Александр Родченко, Илья Чашник, Эль Лисицкий. Отдельный тип экспонатов — аналитика работ архитекторов прошлого нашими современниками. Например, инсталляция «Коммунальный авангард» и фото-проект «Северное Чертаново». В одном из залов возведен фрагмент стены личного дома Константина Мельникова. Он демонстрирует устройство конструкции, повествует о работе материала и значении проемов, изображая оболочку, демонстрирует суть архитектуры.
Важным объектом экспозиции стал проект «Большой Владивосток» 1937 года — на выставке он предоставлен в оригинале Приморским государственным объединённым музеем имени В. К. Арсеньева. Здесь же можно познакомиться с копиями архивных записей, в которых архитектор Евгений Васильев описывает трудности, с которыми ему пришлось столкнуться в работе над этим проектом.
Во второй выставке «В пространстве отношений» куратора Андрея Василенко представлены 17 видеоинсталляций и серия документов, отсылающих к основным теориям архитектурного проектирования и градостроительства, разработанным в период с конца XVI по начало XX века.
Цель проекта – репрезентация города и архитектуры в медиа-искусстве, представление архитектурной среды как полноправного участника в пространстве социальных взаимодействий и носителя исторической памяти.
Зритель может познакомиться с эскизами и видео французско-израильского художника Абсалона, инсталляцией Филиппе Цесар «Порто. 1975», работами литовского кинематографиста Деймантаса Наркевичиуса «Сцена», Андреаса Бюнте «Эрозия» и других художников.
Выставка пройдет в два этапа: в середине демонстрационного периода часть представленных в первом экспозиционном варианте произведений будет заменена, изменив тональность общей смысловой композиции. В рамках программы будут организованы два масштабных кинопоказа, составленных из документальных, художественных и экспериментальных фильмов, которые демонстрируют широкий репертуар художественных интерпретаций архитектурной практики.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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