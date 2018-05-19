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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 17 Июня, 19:21 |
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Во Владивостоке на Международном дальневосточном морском салоне обсудят место России
На официальном сайте Международного дальневосточного морского салона – 2018, который состоится 26–28 июля 2018 года во Владивостоке, опубликована деловая программа мероприятия.
Программа крупнейшего в России отраслевого события построена вокруг трех основных направлений: «Кораблестроение и судостроение», «Инфраструктура и логистика», «Регулирование и развитие». Всего в рамках деловой части Салона пройдет более 20 тематических сессий, круглых столов и панельных дискуссий. Главным мероприятием деловой программы станет пленарное заседание. Отдельное внимание будет уделено молодежной сессии, которая также пройдет на площадке Салона в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
«Возрождение высокотехнологичных производств на Дальнем Востоке, в том числе судостроения, – задача не только регионального развития, но и повышения конкурентоспособности России в целом. Международный дальневосточный морской салон, который состоится в июле во Владивостоке, станет уникальной экспертной площадкой для обсуждения практического применения новых технологий в судостроении, определит перспективные шаги по внедрению цифровизации – от производств до навигации. Важным направлением обсуждения станут вопросы локализации производства оборудования и расширение кооперационных связей. Морской салон во Владивостоке призван стать площадкой для конструктивного и нацеленного на практическую реализацию диалога профессионалов из всех стран мира, связанных водным транспортом», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
В числе тем деловой программы Международного дальневосточного морского салона – 2018 – актуальные вопросы развития судостроительной отрасли и ее перспективы:
водный транспорт в эпоху цифровизации и инновационного развития;
кораблестроение и судостроение. Новые возможности в развитии кооперации и расширении локализации;
место России в международной транспортно-логистической системе;
современный порт: от инфраструктуры до управления;
вопросы водного туризма, экологии и чистого судоходства;
новое законодательство для новой технологической эпохи в сфере водного транспорта.
Помимо деловой составляющей гостей и участников Международного дальневосточного морского салона – 2018 ожидает разнообразная выставочная программа, в рамках которой свои проекты и разработки продемонстрируют такие компании, как АО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», АО «Роснефтефлот», АО «Восточная верфь», АО «Адмиралтейские верфи», АО «Балтийский завод», АО ВП «ЭРА», АО «ОСК», АО «ЦКБ МТ „Рубин“», АО «ЦМКБ „Алмаз“», АО «СПМБМ „Малахит“», ООО «Перпетуум-мобиле» (Группа компаний «ВЕПРЬ»), АО «Варяг-Техсервис», ОАО «ВНИИР-Прогресс», ПАО «Дальприбор», АО «ЛГМ», АО «Завод „Варяг“», АО «КБ „Арсенал“», АО «Дальневосточный Газпромбанк», АО «Армалит», ООО «Винета», ФГУП «ФНПЦ „Прогресс“» и другие. Всего мероприятие объединит 1500 участников из России и зарубежных стран. Ожидается визит делегаций из Вьетнама, Индии, Индонезии, Китая, Малайзии, Сингапура, Южной Кореи и Японии.
Международный дальневосточный морской салон пройдет с 26 по 28 июля 2018 года накануне Дня Военно-Морского Флота России и Главного военно-морского парада. Ключевые события пройдут в кампусе ДВФУ на острове Русский. Подробнее на официальном сайте мероприятия. Оператором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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