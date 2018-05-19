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Около 20 предприятий с китайским капиталом зашли в Приморье в статусе резидентов
Врио Губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в ходе 29-ой Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, которая открылась в пятницу, 15 июня, в выставочном центре Хуаци в Харбине, ответил на вопросы китайских журналистов о перспективах развития двустороннего сотрудничества между Приморьем и Китайской Народной Республикой, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Приморья.
Андрей Тарасенко отметил, что сейчас отношения между территориями находятся на очень высоком уровне. Благодаря взаимному интересу успешно развивается сотрудничество сторон во многих отраслях – туризме, сельском хозяйстве, лесной промышленности, однако наиболее активно взаимодействие в сфере торговли.
«Торговля является основой развития бизнеса наших стран, и мы заинтересованы в продвижении крупных совместных проектов», – подчеркнул глава края.
Отметим, сейчас на долю Китая приходится более половины всего внешнеторгового оборота Приморья. В прошлом году товарообмен края с КНР достиг 3,2 миллиардов долларов. Наиболее активно из Приморья в Поднебесную поставляются экологически чистые продукты питания, нефтепродукты, лесоматериалы, различное оборудование, в обратном направлении – текстиль, обувь и пластмассовые изделия.
Сейчас на долю Китая приходится более половины всего внешнеторгового оборота Приморья. В прошлом году товарообмен края с КНР достиг 3,2 миллиардов долларов
По словам Андрея Тарасенко, особый интерес для обеих сторон сейчас представляют проекты, связанные с созданием совместного порта, который обеспечит выход территорий к Северному морскому пути, строительством скоростной железной дороги из Китая в Приморье, а также проекты в сфере сельского хозяйства и промышленности.
Глава региона акцентировал внимание журналистов на том, что сегодня в регионе созданы специальные режимы, призванные обеспечить более комфортные условия для работы китайского бизнеса – Свободный порт Владивосток и территории опережающего развития. Механизмы предоставляют инвесторам множество административных, налоговых и таможенных льгот. Особенно важно, что у предпринимателей есть возможность создавать предприятия вблизи портовых сооружений, что дает им дополнительные преимущества по переработке и сбыту продукции.
«Все эти льготы приводят к тому, что китайскому бизнесу удобно у нас работать, и многие предприятия уже работают», – подчеркнул руководитель края.
Так, китайские компании реализуют крупные проекты по строительству завода по производству трехслойного паркета в Дальнереченске, созданию завода по производству шпона в Лесозаводске. Китайская корпорация «Чжун Дин» реализует инвестиционный проект по созданию российско-китайского молочного животноводческого комплекса. Компания «Тай Юань» занимается созданием крупного животноводческого комплекса в Шкотовском районе.
В целом, на сегодняшний день статус резидентов ТОР и СПВ получили около 20 компаний с китайским капиталом.
Отметим, 29-ая Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка проходит в Китае 15-16 июня. В этом году потенциал Приморья на мероприятии представляет делегация, в состав которой вошли бизнесмены, сотрудники Туристско-информационного центра, Центра развития экспорта, Инвестиционного агентства и других организаций. Стенд края в пятницу, 15 июня, посетил врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко.
Напомним, рабочий визит врио Губернатора края в Китайскую Народную Республику начался в среду, 13 июня. Глава региона встретился в Пекине с представителями ряда китайских компаний – Китайской железнодорожной корпорацией, Центром планирования и исследования Шелкового пути, компаниями Sinomec и CNEEC.
В Чаньчуне глава края провел переговоры с инвесторами, работающими в сфере сельского хозяйства, руководством и представителями бизнеса провинции Цзилинь.
В Харбине у главы Приморья запланированы встречи с руководителями провинций Хэйлунцзян, Гуандун, общение с представителями китайского бизнеса, встреча с крупными ассоциациями и корпорациями провинции Хэйлунцзян.
Кроме того, Андрей Тарасенко примет участие в работе Российско-китайского форума межрегионального сотрудничества, который откроется в субботу, 16 июня, и в заседании межрегионального Комитета дружбы, мира и развития России и Китая.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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