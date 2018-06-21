|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 29 Июня, 19:46 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье вакансий 4,3 раза больше, чем зарегистрировано безработных
Общая численность безработных составила 73,1 тыс. человек, что на 8% меньше августа прошлого года. Только пятая часть зарегистрирована в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных – 15,2 тыс. человек. Общий уровень безработицы составил 6,9%, а уровень зарегистрированной безработицы – 1,4%.
Три четверти граждан обращающихся в службы занятости Приморья в поисках работы составляют не занятые трудовой деятельностью граждане. В августе их число составило 3351 человек, признано безработными 1767 граждан.
Одновременно, за месяц было снято с регистрационного учета 5169 человек, в том числе в связи с трудоустройством 3318 человек. Остальные отказались от посредничества государственного учреждения службы занятости населения или длительно туда не являлись. Среди снятых с учета граждан 2383 человека числились как безработные, трудоустроено из них было 996 человек.
Из 15246 безработных, официально зарегистрированных в службе занятости, 12169 человек получают пособие по безработице, причём половина из них получали пособие в максимальном размере и выше.
Для трудоустройства безработных в службы занятости населения работодателями была предоставлена информация о 65,7 тыс. вакансий, что в 4,3 раза больше, чем зарегистрировано безработных. Проблема их трудоустройства не только в профессиональном и территориальном несоответствии вакансий и безработных, но и в том, что значительная часть вакансий приходится на рабочие места, заявленные работодателями по квотам на иностранную рабочую силу, на которые службы занятости не могут трудоустроить российских граждан.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Через три дня во Владивостоке начнется массовое поедание гребешка
- Подарок Владивостоку: из почти 2000 тысяч "взглядов" - 158 лучших
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- Определена деловая программа Восточного экономического форума во Владивостоке
- В Приморье учредили звание "Народный мастер"
- Пассажирские поезда "Владивосток – Москва" пополнятся новыми плацкартными вагонами
- Боевые корабли ТОФ готовятся сразу к двум событиям во Владивостоке
- В Приморье в уникальном месте начали копать
- Опубликована деловая программа Международного дальневосточного морского салона – 2018
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.