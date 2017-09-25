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НБР готов профинансовать бесшовный коридор для китайских грузов через Приморье
В рамках своего мандата Новый банк развития БРИКС делает упор на инфраструктурные проекты, устойчивое развитие и региональное сотрудничество. Создание международных транспортных коридоров, связующих российский Дальний Восток и провинции Северо-Востока Китая, прекрасно вписывается в этот мандат, и банк заинтересован в оказании поддержки таким проектам в Китае и России. Об этом заявил вице-президент, главный операционный директор Нового банка развития БРИКС Сянь Чжу.
«Являясь финансовой организацией, безусловно, при отборе проектов на финансирование, нам нужно знать, будет ли этот проект приносить прибыль, то есть можем ли мы ожидать достаточно высокой финансовой отдачи. В каких-то случаях, говоря об инфраструктуре, мы смотрим и есть ли серьезные внешние факторы, говорящие в пользу этих проектов. Наш опыт реализации инфраструктурных проектов в Китае показывает, что на них большой спрос. Если будут существовать хорошие объекты с высоким качеством обслуживания то, безусловно, частные компании и поставщики будут заинтересованы с существующих механизмов перейти на новые транспортные потоки, новые транспортные пути», - сообщил Сянь Чжу.
По словам вице-президента НБР, опираясь на существующий в северо-восточных провинциях Китая спрос, можно говорить и об окупаемости подобных проектов.
«С финансовой точки зрения они здоровые и устойчивые в долгосрочной перспективе», - резюмировал Сянь Чжу.
Россия и Китай подписали соглашение по развитию МТК «Приморье-1» и «Приморье-2»Напомним, МТК соединяют северо-восточные провинции Китая с портами Приморского края и позволяют существенно снизить издержки китайских грузоотправителей. По оценкам международных экспертов грузовая база коридоров может достигать до 45 миллионов тонн ежегодно, а совокупная экономия китайских грузоотправителей – до 7 млрд юаней в год.
В МТК «Приморье-1» входит маршрут Харбин – Муданьцзян – Суйфэньхэ – Пограничный (Дуннин – Полтавка) – Уссурийск – порты Владивосток / Восточный / Находка. МТК «Приморье-2» должен связать Чанчунь – Цзилинь – Хуньчунь – порт Зарубино.
В настоящий момент российской стороной проделана большая работа по расширению возможностей по транспортировке грузов в рамках существующих МТК.
«Мы готовы создать бесшовный коридор для китайских грузов. Уже сегодня принят закон, и он уже действует, по которому пункты пропуска через границу в рамках МТК «Приморье-1» и «Приморье-2» работают круглосуточно. Мы упростили режим контроля – вместо нескольких теперь определен единый контрольный орган. Мы предоставили право электронного декларирования грузов. Кроме того, 22 июня Правительство России определило местом прибытия транзитных грузов из Китая морские порты Зарубино, Посьет, Владивосток, Восточный и Находку, то есть таможенный контроль в их отношении будет осуществляться в морских портах, а не при пересечении сухопутной границы», - заявил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
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