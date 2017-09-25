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15 Сентября 2017, 13:17 | Регион сегодня |

В Приморье впервые будут отмечать новый яркий и важный праздник

Во Владивостоке ожидаются более 3000 гостей, среди которых и иностранцы

Фестиваль тайги TaigaFest впервые пройдет в Приморье. Taigafest начнётся 24 сентября вместе с главным экологическим праздником Приморья — Днём Тигра, и завершится 1 октября большим праздником в Арт-парке «Штыковские пруды». Фестиваль Тайги пройдёт на нескольких площадках Владивостока и края, и совместит в себе детали событийного, гастрономического, а также познавательного туризма, объединив организации из различных сфер. На празднике ожидается более 3000 гостей, среди которых и иностранцы, интересующиеся приморской тайгой.


 

Как сообщили в Амурском филиале WWF России, главная миссия фестиваля — раскрыть уникальность Уссурийской тайги, пригласить людей задуматься о взаимоотношениях человека и природы, стимулировать ответственное отношение к лесным ресурсам.

«Слоган фестиваля — «Человек для тайги, тайга для человека!» Сегодня интерес со стороны граждан к истинной природной продукции леса — таежному мёду, дикоросам, — и бизнеса к не древесному лесопользованию растёт, а проблемы их заготовки и законодательства не теряют своей остроты. В этой ситуации TaigaFest неминуемо должен стать закономерным и актуальным мероприятием о тайге для людей, и о людях для тайги. И нет сомнения, что не древесные богатства наших лесов — дома тигра — достойны того, чтобы в будущем включать их во всероссийскую и международную повестку событий, как это уже случилось с праздником День Тигра», – говорит Евгений Лепешкин, координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России.

По словам организаторов, значение Фестиваля тайги для туризма также в том, чтобы стимулировать спрос со стороны городских жителей и гостей региона на таежный туризма. В рамках фестиваля тайга будет раскрыта как туристический ресурс: в социальных сетях и на сайте проекта будут публиковаться материалы о национальных парках, индивидуальных и групповых турах.

В Туристско-информационном центре Приморского края считают, что таёжная тема способна сделать бренд Приморского края как туристического направления для внутреннего и внешнего туризма более объёмным и привлекательным.

«Фестиваль Тайги – это прекрасный повод познакомить жителей и гостей края с уникальными богатствами приморской природы, дать возможность оценить её дары, а также просто проникнуться атмосферой вдохновляющей дикой таёжной красоты. События создают определенный имидж территории для туристов. Яркое событие способно вывести дестинацию на мировой туристический уровень, если раскрывает уникальность региона и грамотно демонстрирует все его особенности. Поэтому надеемся, что ТайгаФест отразит весь калейдоскоп вкусов, свойственных только нашему краю, а также подарит отличный осенний праздник гостям и жителям Приморья», - считает директор АНО «Туристско-информационного центра Приморского края» Дарья Гусева.

Так, гастрономический блок мероприятия предложит гостям огромный выбор блюд и угощений, приготовленных как профессионалами, так и любителями. С 24 по 30 сентября включительно в меню ресторанов-участников фестиваля тайги появится специальное предложение по блюдам и напиткам с таёжными продуктами. Участниками гастрономической недели тайги стали 16 заведений Владивостока и Уссурийска. «Опознать» заведения, участвующие в ресторане тайги, можно будет по зелёному стикеру, размещённому на дверях заведений. Актуальный список и контакты ресторанов размещены на сайте фестиваля.

Частью гастрономической истории станут и производители продуктов: мёда, дикоросов, кедровых орехов и прочего. Их продукция будет представлена широкой публике на ярмарке таёжных производителей, которая пройдёт 1 октября в рамках праздника «Фестиваль тайги» в Арт-парке «Штыковские пруды». Особый акцент на этой ярмарке предполагается сделать на приморском мёде: в рамках ярмарки будет работать «медовая улица», на которой будут собраны производители качественного мёда.

«Хочется верить, что совместная работа ТТС, WWF и производителей мёда над этой акцией положит начало системному продвижению бренда приморского мёда. Уникальность приморского мёда заключается в его экологичности и натуральности, ведь в отличие от других регионов нашей страны, в Приморье 98% мёда дают лесные ресурсы, а среди растений много ценных нектароносных эндемиков и реликтов», - отмечают представители Тихоокеанского туристического союза.

1 октября на площадке арт-парка «Штыковские пруды» состоится завершающий праздник фестиваля, на который предполагается привлечь до 3 000 гостей. Праздник в первую очередь рассчитан на семейную аудиторию жителей Владивостока, Артёма и Находки, однако и туристические компании, работающие с иностранными туристами, проявляют к нему большой интерес — уникальные ресурсы Уссурийской тайги ценятся азиатскими соседями, возможно, даже больше, чем жителями региона.

Как сообщил директор департамента туризма Приморского края, эффективность проведения событийных мероприятий уже давно доказана, а международные эксперты все больше делают акцент на организации именно аутентичных мероприятий на территории региона.

«Безусловно, в Приморском крае должен был появиться такой праздник, который даст возможность нашим гостям оценить богатство и красоту приморской тайги, а также уникальность таёжных продуктов. В этом году мы совместно с Туристско-информационным центром и партнёрами взяли курс на популяризацию гастрономического туризма в Приморском крае, а также на популяризацию экологичности приморских продуктов, что уже является устоявшимся брендом. Мы стараемся расставить акценты на особенных преимуществах региона, поэтому такое событийное мероприятие, как Фестиваль тайги, поможет нам в продвижении нашей инициативы и привлечет больше туристов в регион», — рассказал директор департамента туризма администрации Приморского края Константин Шестаков.

В программе праздника ярмарка таёжных производителей (пищевая продукция, сувениры, народное творчество), мастер-классы по столярному делу и «таёжной икебане», фотоконкурс любительской фотографии «Тайгамания», конкурс домашней кулинарии с таёжными продуктами, экологические арт-акции, музыкальные выступления и разнообразные тематические конкурсы и развлечения. В течение фестивальной недели также планируется организовать лекторий на базе Молодёжной библиотеки «БУК» на тему экологии, ответственного природопользования и истории освоения тайги и выставку работ приморских фотохудожников, которая покажет труднодоступные красоты лесной части Приморского края.

Ключевые организационные и информационные партнёры Фестиваля тайги — Амурский филиал WWF России и Арт-парк «Штыковские пруды». Информационную поддержку TaigaFest также оказывает Туристско-информационный центр Приморского края. Вся актуальная информация о фестивале размещается на сайте  и в Instagram-аккаунте фестиваля @taigafest.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: праздник  День тигра  экология  ТайгаФест 


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