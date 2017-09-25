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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморском крае пересчитали всех безработных
Обследование населения в Приморском крае показало, что в августе 2017 года на 1000 человек из числа рабочей силы, приходится 56 безработных. Общая численность безработных составила 58.6 тыс. человек, что на 6% меньше августа прошлого года. Только пятая часть зарегистрирована в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных – 12.3 тыс. человек. Общий уровень безработицы составил 5.7%, а уровень зарегистрированной безработицы – 1.2%, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Приморскстате.
Три четверти граждан обращающихся в службы занятости края в поисках работы составляют не занятые трудовой деятельностью граждане. В августе их число составило 2.9 тыс. человека, признано безработными 2 тыс. граждан.
Одновременно, за месяц было снято с регистрационного учета 4.7 тыс. человек, в том числе в связи с трудоустройством 2.6 тыс. человек. Остальные отказались от посредничества государственного учреждения службы занятости населения или длительно туда не являлись. Среди снятых с учета граждан 1.1 тыс. человек числились как безработные, из них было трудоустроено 882 человека.
Для трудоустройства безработных в службы занятости населения работодателями была предоставлена информация о 76.4 тыс. вакансий, что в 6 раз больше, чем зарегистрировано безработных. Проблема их трудоустройства как в профессиональном и территориальном несоответствии вакансий и безработных, так и в конкуренции с более дешевой иностранной рабочей силой.
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