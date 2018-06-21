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15 Октября 2013, 23:19 | Регион сегодня

Корейцы заинтересовались строительством рыбного кластера в Приморье

Власти и бизнесмены Южной Кореи заявили о заинтересованности во вложениях в рыбную отрасль России, в частности, они готовы принять участие в создании рыбного кластера в Приморье, - пишет "Приморская газета".

Предварительные договоренности об этом были достигнуты в ходе саммита АТЭС в Индонезии. Власти Приморья и эксперты положительно оценивают возможное участие иностранцев в проекте, где, согласно расчетам, до 70 процентов капиталовложений приходится именно на частные инвестиции.

По итогам 2012 года объем накопленных корейских инвестиций в российскую экономику превысил 2,5 миллиарда долларов США. Однако пока структура российского экспорта в Корею не отображает имеющийся потенциал России. Фактически в настоящее время взаимная торговля сводится к обмену российского сырья и энергоресурсов на готовую продукцию из Республики Корея.

В ходе саммита министр экономического развития Алексей Улюкаев и министр торговли, промышленности и энергетики Республики Корея Юн Сан Чик выразили надежду, что импульс взаимодействию в инвестиционной области придаст создание южнокорейского Фонда развития российского Дальнего Востока. Объем инвестиционных средств фонда должен составить 1 миллиард долларов США.

Как сообщили «Приморской газете» в пресс-службе Минэкономразвития, планируется, что таким образом можно будет стимулировать южнокорейские компании к участию в инвестиционных проектах, предусмотренных федеральными программами развития Сибири и Дальнего Востока, в том числе в области рыбного хозяйства. В ведомстве отметили, что одним из проектов для сотрудничества может стать строительство в Приморье рыбоперерабатывающего кластера.

Напомним, предложение губернатора Владимира Миклушевского о создании рыбоперерабатывающего кластера в Приморье было одобрено правительственной комиссией. По информации Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, при условии нормального функционирования кластера к 2020 году годовой оборот отраслевых предприятий в Дальневосточном регионе будет составлять 120-150 миллиардов рублей.

«Этот проект очень важен для нас, – заявил глава Приморья на совещании по строительству кластера. – Сейчас главное – провести переговоры с разработчиками мощных рыбоперерабатывающих комплексов в Пусане и Даляне. Нужно перенять передовой опыт людей, которые их проектировали. А также определить инвесторов, заинтересованных в проекте».

Эксперты положительно оценивают возможное участие корейской стороны в реализации столь масштабного проекта, однако говорят о необходимости тщательного предварительного анализа и планирования таких инвестиций, сообщили DVKAPITAL.Ru в пресс-службе администрации Приморского края.

"Дальневосточный капитал".

Теги: инвестиции  АТР 


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