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Понедельник| 15 Октября, 14:55 |
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В Приморье понастроили жилья в 1,6 раза больше
В Приморском крае за счёт всех источников финансирования в январе-сентябре 2018 года сдана в эксплуатацию 5071 квартира общей площадью 380.1 тыс. м2 в 1.6 раза больше, чем в январе-сентябре 2017 года. В краевом центре построено 208.5 тыс. м2 жилых домов, в 4.3 раза больше соответствующего периода прошлого года, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Приморскстате.
В общем вводе жилья 39% (149.9 тыс. м2) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 27%.
В сельской местности сдано 60.3 тыс. м2 жилья (16% введённого жилья по краю), на 11% больше, чем в январе-сентябре 2017 года. Все жилье введено индивидуальными застройщиками.
Ввод жилья осуществлен во всех городах и районах края. Наибольший рост ввода жилья достигнут в Красноармейском, Яковлевском, Лазовском, Ханкайском, Черниговском, Чугуевском, Пограничном и Михайловском районах, а также в городах: Владивосток, Лесозаводск и Дальнереченск.
По сравнению с январем-сентябрем прошлого года в 14 муниципальных образованиях края ввод жилья снизился: в Ольгинском, Партизанском, Кировском, Анучинском, Надеждинском, Шкотовском и Спасском районах, и городах: Фокино, Большой-Камень, Спасск-Дальний, Дальнегорск, Артем, Находка и Уссурийск.
Из общей площади введённых домов на Владивосток приходится 55% жилья, Уссурийск – 14, Артем – 7, Находку – 4, Арсеньев – 2 и Надеждинский район – 6%.
Средняя площадь одной квартиры, введенной в январе-сентябре 2018 года, составила по краю 75 м2 (в том числе построенной организациями – 57.5 м2, населением – 140.8 м2).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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