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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 15 Октября, 16:50 |
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29,7 тонн золота добыто на Колыме к октябрю
На 1 октября недропользователи Магаданской области добыли 29722,2 кг золота. По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель увеличен на 3,9 тонн, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Магаданской области.
Лидером по добыче рудного золота является Тенькинский городской округ, где уже добыто 10066,8 кг. На россыпях первое место традиционно у Сусуманского округа - 6351,6 кг. Основным серебродобывающим округом остается Омсукчанский, местные горняки уже вышли на 427,9 тонн. Всего же в Магаданской области добыто 538,3 т серебра.
В сентябре на территории области порядка 110 предприятий осуществляли добычу драгоценных металлов. По итогам 8 месяцев в лидерах: АО «ЗРК Павлик», предприятия компании АО «Полиметалл», ОАО «Сусуманзолото», АО «Полюс Магадан», предприятия концерна «Арбат».
В Министерстве природных ресурсов и экологии региона отмечают, что и по золоту, и по серебру колымские недропользователи идут в рост. Это связано с наращиванием объемов добычи на Наталкинском ГОКе (АО «Полюс Магадан»), а также у предприятий АО «ЗРК Павлик» (ИК «АРЛАН»), ООО «Омолонская золоторудная компания» и АО «Серебро Магадана» (АО «Полиметалл»), ОАО «Сусуманзолото», концерн «Арбат», ОАО "ГДК Берелех".
Журнал "Дальневосточный капитал".
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